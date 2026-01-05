EE.UU. captura a Maduro: Trump anuncia transición en Venezuela

En una madrugada cargada de tensión, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación decisiva en Venezuela, resultando en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque, que ocurrió en la madrugada del sábado, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre ambas naciones. Después de meses de creciente tensión en el Caribe, fuerzas estadounidenses lanzaron un asalto aéreo sobre posiciones estratégicas de las tropas venezolanas, facilitando posteriormente la captura de Maduro.

Detalles del Operativo

La operación se inició con una serie de bombardeos intensos que desestabilizaron las defensas venezolanas. Un equipo de fuerzas especiales americano fue entonces enviado para localizar y arrestar al mandatario, quien fue encontrado en condiciones difíciles y posteriormente esposado.

Reacciones Internacionales

El presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a The New York Times, expresó que durante este asalto fallecieron varios agentes cubanos que estaban ayudando a Maduro. “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. Estaban protegiendo a Maduro. Esa no fue una buena decisión”, comentó Trump.

Este incidente fue condenado por muchos analistas como una grave violación a la soberanía venezolana, mientras que otros aplaudieron la acción, considerando a Maduro un dictador que mantenía su poder respaldado por las fuerzas armadas.

La Estrategia de EE. UU.

Sobre el futuro de Venezuela, Trump delineó sus ambiciones de gobernar temporalmente el país hasta lograr una «transición pacífica» de poder. Aclaró que existía la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en el territorio, afirmando que EE. UU. «no teme» tener una presencia militar en la región.

Intereses Energéticos en el Horizonte

Más allá de la operación militar, Trump manifestó que el objetivo también incluye controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela. “Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren y gasten millones para reparar la dañada infraestructura”, afirmó, sugiriendo que esto podría potenciar la producción de crudo en la nación.

Consecuencias para la Oposición

María Corina Machado, una figura opositora respaldada por EE. UU., dio un paso al frente en redes sociales, proclamando que “ha llegado la hora de la libertad” y solicitando que su candidato a la presidencia asuma el control inmediatamente. Sin embargo, Trump desestimó su relevancia, sugiriendo que otros podrían ser más adecuados para colaborar en la futura administración.

Implementación del Plan

El asalto fue precedido por un apagón estratégico, evidenciando la complejidad de la operación que involucró a más de 150 aviones en acción. Maduro y su esposa, según informes, se rindieron sin oposición, y se les trasladó a un buque de guerra estadounidense, donde enfrentan serios cargos por narcotráfico y terrorismo.

A medida que la noticia se desarrolla, se espera que las repercusiones de este inesperado ataque sigan generando una fuerte división de opiniones a nivel mundial.