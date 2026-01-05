Mastantuono Regresa al Real

Franco Mastantuono ha vuelto a brillar en el Real Madrid tras un periodo incierto en su carrera. El joven argentino hizo su reaparición en el emocionante partido donde el equipo Merengue venció 5-1 al Betis, dejando atrás las dudas sobre su futuro.

Después de estar fuera de acción desde el 14 de diciembre, la Joya recibió una oportunidad del director técnico Xabi Alonso. Fue reemplazando a Vinícius Júnior en el minuto 77, momento en el cual comenzó a desplegar su talento en el campo. En poco más de un cuarto de hora, Mastantuono mostró entrega, pidiendo la pelota, encarando a los defensores y creando una jugada que casi se traduce en un gol.

La Opinión de la Prensa Española

Los medios de comunicación españoles han tenido opiniones divididas sobre la actuación de Mastantuono. El diario ‘Marca’ lo destacó favorablemente, enfatizando la importancia de esos minutos para recuperar su confianza. Lo elogió por un pase preciso que dejó a Federico Valverde en una situación clara para marcar, otorgándole una calificación de 7.

Por otro lado, ‘Mundo Deportivo’ criticó su participación, considerándolo “secundario” en el encuentro al señalar que su aporte fue limitado. Estas críticas se producen en un contexto donde se rumorea que el futbolista tuvo una reunión con Xabi Alonso, centrada en su futuro en el club.

A pesar de los murmullos sobre un posible préstamo para acumular tiempo de juego en otro equipo, la directiva del Real Madrid ha respaldado a Mastantuono, confirmando su lugar en el plantel profesional. Su desarrollo en el club podría ser clave para el futuro del delantero, que busca consolidarse en una de las instituciones más prestigiosas del fútbol mundial.