Mickey Rourke inicia campaña para cubrir $60,000 de renta tras amenaza de desalojo

Mickey Rourke se encuentra en una encrucijada financiera y ha recurrido a la solidaridad de sus fans al iniciar una recaudación de fondos para cubrir deudas de alquiler que ascienden a más de 59,000 dólares. Este gesto busca evitar su desalojo de su hogar en Los Ángeles.

El reconocido actor de 73 años, famoso por su aclamada actuación en *The Wrestler*, ha dado luz verde a una campaña en GoFundMe, impulsada por su amiga y parte de su equipo de gestión, Liya-Joelle Jones. Hasta el momento, la recaudación ha alcanzado los 33,000 dólares de un objetivo inicial de 100,000 dólares.

Un Momento Difícil

Jones expresó a la prensa que «Mickey está atravesando una etapa muy complicada y ha sido conmovedor ver la cantidad de personas que se preocupan por él y quieren ayudar». La iniciativa fue autorizada por Rourke para abordar gastos inmediatos relacionados con su vivienda y frenar el desalojo.

Detalles de la Recaudación

La página de GoFundMe destaca que Rourke se enfrenta a una «situación urgente»: está en riesgo de perder su hogar. «A pesar de su valiosa contribución al cine y la vida, está enfrentando un desafío financiero que amenaza su estabilidad habitacional», afirma la descripción del fondo.

El Legado de Rourke

«Mickey Rourke es un icono, pero su historia también refleja la lucha humana. Ha arriesgado todo por su arte y ha enfrentado graves consecuencias. La fama no protege de las dificultades, y el talento no garantiza estabilidad», añade el mensaje. La meta es proporcionar a Rourke la tranquilidad necesaria para enfrentar esta angustiante situación y ayudarle a recuperar su estabilidad.

Reacción de los Fans

Los seguidores del actor han dejado mensajes de apoyo, destacando su deseo de contribuir en un momento tan crítico. «Cumplí un sueño al ayudar a mi amigo Mickey Rourke», escribió uno de ellos. «¿Quién hubiera pensado que él pediría mi ayuda para evitar el desalojo?»

Desafíos Legales

Rourke recibió un aviso de desalojo en diciembre del año pasado, según reportes judiciales que muestran que no cumplió con sus obligaciones de pago. Su arrendador ahora le demanda por daños y gastos legales, lo que complica aún más su situación.

Los documentos revelan que Rourke firmó un contrato de arrendamiento por su casa en Los Ángeles, anteriormente habitada por el reconocido autor Raymond Chandler, en marzo de 2022, comprometiéndose a pagar un alquiler que inicialmente era de 5,200 dólares, pero que luego se incrementó a 7,000 dólares mensuales.

Una Carrera Llenas de Altibajos

Conocido por sus interpretaciones en películas como *El Papa de Greenwich Village* y *Nueve Semanas y Media*, Rourke fue un destacado actor en los años 80. Sin embargo, su desilusión con la industria lo llevó a abandonar la actuación para dedicarse al boxeo profesional, antes de regresar con éxito al cine en los años 2000 con títulos como *Sin City* y *Iron Man 2*.

Recientemente, Rourke fue protagonista en *Celebrity Big Brother UK* donde su comportamiento lo llevó a ser expulsado, una situación que él mismo lamentó después. Su mánager ha indicado que podría tomar acciones legales contra el programa por el manejo de su imagen.