Tensión en Juntos: La Unidad Frente a la Presión del PJ

La contienda política se intensifica en Córdoba, con la oposición dividida y un contexto que anticipa un año electoral crucial. Los enfrentamientos internos en Juntos por el Cambio van en aumento, dejando al peronismo observando con atención.

El interbloque Juntos por el Cambio, que incluye a las bancadas de Rodrigo de Loredo y Luis Juez, enfrenta uno de los episodios más conflictivos del año legislativo. Mientras el oficialismo interpreta esto como una ruptura, los radicales advierten que se trata de una táctica del PJ para debilitarlos.

Conflictos en el Interbloque Cambiemista

Alejandra Ferrero, figura destacada del loredismo, desestimó la noción de fisura en las filas opositoras: «No hay fisura. Nuestra relación es sólida y no se rompe fácilmente», afirmó. Sin embargo, la designación de Florencia Degano como adjunta en la Procuración Penitenciaria desencadenó un fuerte choque entre la UCR y el Frente Cívico.

Acusaciones y Negociaciones

En el juecismo, se sostiene que «radicales pícaros» negociaron con Martín Llaryora, algo que desde el radicalismo se niega, acusando a la administración peronista de intentar dividir. «Esto fue una maniobra del PJ», subrayó Ferrero, resaltando el rechazo a los pliegos judiciales aprobados por el oficialismo, lo que reavivó el conflicto por el control del poder judicial.

Rocores Públicos y Tensiones Internas

Otro episodio de tensión se dio cuando De Loredo pidió «un gesto» de Juez para unirse contra el peronismo. La respuesta de Walter Nostrala, aliado cercano a Juez, dejó claro que «nunca negociaremos con la corrupción». Estas tensiones han alimentado la narrativa del peronismo sobre una oposición dividida y debilitada.

Perspectivas de Unidad

A pesar de los conflictos, desde la UCR sostienen que han superado mayores tensiones. Ferrero insistió en que «el peronismo no romperá nuestra unidad tan fácilmente». En esta línea, Nostrala expresó preocupación por las fracturas dentro del PJ, donde algunos legisladores critican la gestión de Llaryora.

Mirada Hacia el Futuro: 2026 y Más Allá

A medida que la oposición se prepara para el año de elecciones, tanto De Loredo como Juez buscan fortalecer sus identidades políticas antes de una eventual unión más amplia. «2026 será el año para demostrar nuestra fuerza», afirmó Matías Gvozdenovich, representante de la UCR.

Diferentes Estrategias, Mismo Objetivo

A pesar de las tensiones, en el círculo cercano a De Loredo insisten en que no hay ruptura con Juez. Ferrero dejó claro que continuarán trabajando juntos: «Las estrategias pueden variar, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo».

Desafíos Internos y Nuevas Convocatorias

Además, la UCR se enfrenta a la necesidad de renovar sus autoridades, una decisión que se comunicó en una reunión tensa del Comité Provincia. Esta reflexión se centra en mantener la pureza de los principios del partido frente a los desafíos actuales.

Construyendo la Unidad

La prioridad para los líderes radicales sigue siendo la unidad del bloque opositor. «Las bases piden que estemos juntos», concluyó Gvozdenovich, reafirmando el compromiso de trabajar para mantener la cohesión frente a un peronismo creciente.