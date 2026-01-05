Rival de Bitcoin comienza 2026 en auge: ¿Puede alcanzar un 25% de subida?

Ethereum comienza el nuevo año mostrando una leve recuperación, estableciéndose nuevamente por encima de los 3.100 dólares. Sin embargo, las dudas persisten sobre su capacidad para alcanzar los 4.000 dólares, una meta ambiciosa que mantiene a los inversores en vilo.

La reciente mejora en el precio de Ethereum se enmarca dentro de un contexto de aumento del apetito por el riesgo y un debilitamiento del valor del dólar. Aun así, las condiciones generales del mercado han despertado interrogantes sobre si esta tendencia se sostendrá a largo plazo.

El comportamiento de las ballenas en el mercado

Un aspecto crucial para entender el futuro de Ethereum es la actividad de las ballenas. Las últimas estadísticas revelan una caída en el número de direcciones que poseen grandes cantidades de ETH, un dato que no pasa desapercibido para los analistas.

Belén González, experta en finanzas criptográficas, señala que «la acumulación de activos por parte de las ballenas suele anticipar periodos de apreciación más claros». Sin embargo, el actual repliegue refleja cautela, sugiriendo que aún faltan señales de un rally convincente en el corto plazo.

La influencia del capital institucional

A pesar de que el inicio de 2026 no ha traído cambios drásticos, la participación de inversores institucionales sigue siendo limitada. En el último mes, las entradas a los fondos cotizados de Ethereum han sido escasas.

A pesar de este panorama, algunos movimientos, como la inversión de BitMine Immersion Technologies que adquirió más de 44.000 ETH, revelan un interés a largo plazo. Fermín Aguirre, otro analista del sector, considera que “la acumulación selectiva y el staking ofrecen cierto respiro, aunque por ahora no determinan un cambio claro en la tendencia”.

El primer gran test para Ethereum

Desde el ámbito técnico, Ethereum ha mostrado señales alentadoras al recuperar el nivel de 3.000 dólares, considerado un umbral psicológico. Este precio se ha mantenido por encima de diversas medias móviles a corto plazo, mejorando su perspectiva inmediata.

Los indicadores de momentum también han mostrado resultados positivos. Sin embargo, el nivel de 3.100 dólares se presenta como una barrera crucial que determinará si la actual subida es un mero alivio técnico o si realmente desencadenará un nuevo impulso significativo.

Los retos para alcanzar los 4.000 dólares

El camino hacia la marca de 4.000 dólares es complejo y requiere condiciones específicas. Para que Ethereum logre estos niveles, es esencial que el precio se mantenga por encima de los 3.100 dólares y que se absorba la oferta existente.

Asimismo, un regreso sólido de las ballenas y una participación institucional más consistente son vitales. Los flujos positivos de capital y un entorno macroeconómico más estable podrían ser catalizadores para un cambio de tendencia.

A medida que el mercado observa de cerca, la pregunta sigue en el aire: ¿será este el inicio de una nueva fase alcista para Ethereum, o regresará a una etapa de consolidación? El tiempo dirá si este repunte será suficiente para llevar a la criptomoneda hacia nuevas alturas.