Estafaron a dos jubiladas en La Plata: les ofrecieron falsos beneficios y les robaron $2 millones cada una

Una nueva modalidad de estafa está causando estragos entre jubilados en La Plata, donde dos mujeres perdieron millonarias sumas tras responder a anuncios engañosos.

Dos jubiladas de La Plata se convirtieron en víctimas de una sofisticada estafa que les costó $2 millones cada una. Ambas llegaron a los delincuentes a través de ofertas publicitarias en redes sociales, que prometían beneficios atractivos.

El Primer Caso: Estrategia de Engaño Financieramente Manipulativa

La primera afectada, una mujer de 72 años, se encontró con un anuncio de lo que parecía ser una reconocida empresa de telecomunicaciones. Al interactuar, fue redirigida a un chat de WhatsApp donde un supuesto asesor, con un tono confiado, le ofreció “beneficios especiales”. Pronto, la conversación se transformó en una videollamada, donde le pidió que realizara “validaciones técnicas” para acceder a estos atractivos beneficios.

Siguiendo las instrucciones del estafador, la jubilada terminó solicitando un préstamo de $1.500.000 y un adelanto de haberes de $121.000. Sin darse cuenta del peligro, también realizó transferencias a cuentas desconocidas. La situación se hizo evidente cuando, junto a su hijo, recibió otra llamada sospechosa. Hicieron lo posible por bloquear las cuentas, pero el daño ya estaba hecho.

El Segundo Caso: La Promesa de Medicamentos a Bajo Costo

La segunda víctima, de 74 años, fue atraída por un anuncio que prometía “cobertura total en medicamentos para enfermedades crónicas” respaldado por la obra social IOMA. Tras iniciar conversación por WhatsApp y luego a través de videollamada, un interlocutor de acento extranjero le solicitó información sobre los medicamentos que utilizaba. A partir de ahí, la mujer siguió sus instrucciones y realizó dos transferencias por montos de $999.000 y $610.000.

Un Patrón Preocupante en las Estafas a Jubilados

Estos incidentes son parte de un patrón alarmante en el que jubilados son el blanco de estafas online. Recientemente, un jubilado de San Juan perdió $10 millones tras caer en una trampa similar. Engañado por un anuncio que prometía descuentos en un supermercado, ingresó sus datos personales y bancarios sin sospechar de la situación.

Los datos que compartió fueron utilizados por cibercriminales para vaciar sus cuentas, un proceso que ocurrió sin que la víctima se diera cuenta durante semanas. El hombre solo notó la magnitud de la pérdida tras recibir una alerta de su banco sobre transferencias sospechosas. “Casi me descompongo cuando me dijeron la suma total”, confesó angustiado.

Las autoridades solicitan a la población mayor que esté alerta y evite compartir información personal o realizar transacciones sin verificar antes la autenticidad de las ofertas.