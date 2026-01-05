Migrantes en Reino Unido aumentan en 2025; la UE ve cifras estables

Récord de Migrantes en el Reino Unido: Las Llegadas Aumentan en 2025

El flujo de migrantes hacia el Reino Unido alcanzó cifras inéditas en 2025, marcando un aumento significativo en comparación con el año anterior. Este fenómeno contrasta con la tendencia general observada en Europa.

Aumento Notable en las Llegadas

Según datos del gobierno, 41,472 personas llegaron al Reino Unido a través del Canal de la Mancha en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 5,000 en comparación con las cifras de 2024. Este número se convierte en el segundo más alto registrado, superado solo por el pico de 2022, que alcanzó 45,774 llegadas.

Comparativa con la Unión Europea

A diferencia de la situación en el Reino Unido, la Unión Europea experimentó una disminución en las llegadas de migrantes. La Agencia de Frontex, encargada de la vigilancia de fronteras, informó que las entradas irregulares al bloque cayeron un 25% durante los primeros once meses de 2025, contabilizando más de 166,900 migrantes.

Rutas de Migración en Declive

Las caídas más significativas se observaron en las rutas de África Occidental, que registró una disminución del 60%, y en la región de los Balcanes Occidentales, donde el descenso fue del 43%. La ruta del Mediterráneo Oriental también mostró una tendencia similar, con una baja del 43%.

Aumento en la Ruta Mediterránea Occidental

A pesar de las caídas en otras rutas, el tránsito irregular entre Argelia, Marruecos y España mostró un incremento del 15% en el mismo período. La ruta del Mediterráneo Central continuó siendo la más activa de la UE, representando cerca del 40% de todas las entradas irregulares durante el año.

El Costo Humano del Cruce del Mediterráneo

A pesar de la disminución en los flujos migratorios hacia la Unión Europea, el costo humano sigue siendo alarmante. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que más de 1,700 personas perdieron la vida en su intento de cruzar el mar Mediterráneo en 2025, lo que subraya la peligrosa realidad que enfrentan los migrantes.