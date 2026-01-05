Obispos denuncian apertura selectiva hacia las confesiones religiosas

La muerte del Papa Francisco marca un hito en la historia de la Iglesia católica en Argentina, dejando tras de sí un legado marcado por complejidades políticas y sociales. La figura de un pontífice argentino, reconocido a nivel global, generó tanto esperanzas como tensiones en el ámbito religioso nacional.

Un Pontífice en el Centro del Debate Político

La figura de Jorge Bergoglio, además de ser un referente espiritual, se convirtió en un actor clave en la política argentina. Su cercanía o lejanía respecto a distintos sectores políticos, especialmente al peronismo, generó intensos debates en la sociedad. Las dudas sobre su visita al país, en medio de un clima de polarización, plantean interrogantes sobre el impacto que su presencia podría haber tenido en la división política.

Reconcilio y Frialdad Diplomática

El reciente abrazo entre Javier Milei y Francisco generó un atisbo de reconciliación, pero la distancia con la Conferencia Episcopal se torna evidente. Ante la falta de respuesta a su solicitud de audiencia para saludos navideños, los obispos optaron por comunicarse por carta, enfatizando la importancia de la paz social en el actual contexto socioeconómico.

Relaciones en Tensión

A pesar de la sensibilidad religiosa que Milei ha mostrado, este acercamiento parece ser selectivo. Sus reuniones con líderes evangélicos contrastan con un distanciamiento hacia la Iglesia católica, que a menudo critica las políticas de su gobierno, especialmente en lo que respecta a la financiación de universidades y programas sociales.

Voces Críticas desde el Clero

En el seno de la Iglesia, líderes como el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, expresan preocupaciones sobre las intenciones detrás de la ayuda económica recibida. Junto a sus colegas, sugieren que la relación entre el gobierno y la Iglesia católica se encuentra desgastada y falta de reciprocidad.

Perspectivas Futuras

Los desafíos que enfrenta la relación entre el gobierno de Milei y la Iglesia católica parecen lejos de resolverse. Las críticas persistentes y la oposición a sus políticas sociales sugieren un futuro incierto, especialmente ante la posibilidad de una visita de León XIV a Argentina. ¿Cómo navegará Milei esta compleja relación con un pontífice que sigue la línea social establecida por su predecesor?