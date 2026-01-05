ARCA Refuerza Regulaciones en Criptomonedas: ¿Cómo Afectará a los Usuarios?

La Autoridad de Regulación de Criptoactivos (ARCA) ha establecido cambios significativos en la normativa que rige la compra y venta de criptomonedas en Argentina, ahora bajo una nueva figura de control.

Nueva Normativa: ¿Qué Cambia para los Usuarios de Cripto?

La Resolución General ARCA 5804/2025 introduce un límite de 50 millones de pesos para las transacciones que deben ser reportadas, una cifra que iguala las disposiciones existentes para las cuentas bancarias, según revela Iván Bolé, abogado experto en fintech. Esta decisión busca darle coherencia al marco regulatorio y beneficiar a los usuarios.

Las obligaciones de reporte anteriores, que incluían la identificación de usuarios, saldos y movimientos, se han reforzado. Desde Lemon Cash destacan varios puntos clave que ahora requieren mayor transparencia:

– Las transferencias que superen el 5% de esa cifra deben reportar el origen y destino de los fondos, especificando la cuenta bancaria involucrada.

– También se deberá informar sobre los saldos vinculados a fondos comunes de inversión.

Bolé explica que esta resolución establece que la información sobre usuarios se recolectará si sus ingresos o egresos superan 50 millones de pesos para individuos y 30 millones para entidades.

Aspectos clave de la nueva regulación de ARCA para las plataformas cripto

El Nuevo Enfoque: Más Énfasis en los Sujetos

Una de las transformaciones más notables es el cambio de foco en la normativa anterior. Mientras que la regulación anterior enfatizaba las cuentas, la nueva figura pone el énfasis en los «sujetos» involucrados. Los expertos del Estudio Santamaría comentan que este cambio significa que el centro de atención ahora es la persona, no solo la cuenta financiera, lo que permitirá un seguimiento más exhaustivo de las actividades económicas digitales.

Retos de la Regulación Actuales

Los especialistas advierten que la creciente regulación del mercado cripto en Argentina podría causar que muchos usuarios opten por plataformas no reguladas, ante el temor de un control fiscal excesivo. Carlos Peralta, de Bitso Argentina, menciona que la carga tributaria actual es desproporcionada en comparación con otros mercados, lo que desincentiva la adopción formal de criptomonedas en el país.

Observaciones Críticas sobre la Visibilidad Económica

Desde el Estudio Santamaría, se destaca que la resolución de ARCA no se limita a la recaudación, sino que busca hacer visible un ecosistema económico que opera en entornos digitales ya considerados opacos por el fisco.

Con una creciente complejidad de los controles en el entorno cripto, la tendencia es precisamente la opuesta en el ámbito de la economía tradicional, donde las regulaciones se están suavizando.

Libertad Económica y Regulación

Los expertos subrayan la importancia de la libertad financiera, enfatizando que si el Estado controla excesivamente los hábitos económicos, la noción misma de libertad se ve amenazada. Resaltan que la verdadera cuestión radica en la capacidad del fisco para manejar datos de manera proporcional y ética.

Con la nueva normativa, se plantea la necesidad de un debate más profundo sobre la transparencia y los derechos de los ciudadanos en su vida económica digital.