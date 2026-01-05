Muerte de mujer de 38 años en Jaén: Investigación apunta a un posible crimen machista.

La Guardia Civil ha arrestado a un sospechoso tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 38 años en un paraje cercano a Quesada, Jaén. El trágico suceso se suma a la alarmante cifra de feminicidios en España.

La Guardia Civil ha confirmado la detención de la expareja de una mujer de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado domingo en una zona rural de Quesada. La víctima presentaba signos de violencia, incluyendo heridas de arma blanca, lo que ha elevado las sospechas sobre un posible asesinato por violencia de género.

Detalles de la Investigación

Tras el descubrimiento del cuerpo, el sospechoso fue llamado a declarar. Fuentes de investigación han indicado que se trata de un caso que podría convertirse en el primer asesinato machista del año en España, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema grave.

Un Suceso Trágico con Números Alarmantes

El triste recuento de feminicidios en España se elevó a 46 en 2025, con Andalucía destacando como la región más afectada, registrando 14 casos. Desde 2003, se han contabilizado 1.340 feminicidios, según datos del Ministerio de Igualdad.

El aviso de emergencia se recibió alrededor de las 15:45 horas, activando un operativo que comprendió la intervención de sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha manifestado su firme condena ante este tipo de crímenes, reflejando la necesidad de acciones más contundentes en la lucha contra la violencia machista.

Características de las Víctimas

Los datos de 2025 revelan que la mayoría de las mujeres asesinadas eran españolas, con un alarmante 30,4% de las víctimas en el rango de edad de 41 a 50 años. Además, se ha destacado que muchas de las víctimas convivían con sus agresores o se encontraban en proceso de separación.

Un Problema de Dimensiones Mayores

La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer indica que el 30,3% de las mujeres en España ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. Este dato, que representa a más de 6,4 millones de mujeres, resalta la magnitud del problema.

Para aquellas que se encuentran en situaciones críticas, el teléfono de atención 016 está disponible las 24 horas, ofreciendo apoyo en múltiples idiomas. En caso de emergencia, es fundamental contar con los recursos adecuados, como el 112 o la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar alertas de geolocalización a la policía.