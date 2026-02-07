Milei: La Brecha entre Imagen y Economía y un Electorado Fiel

En medio de un clima de incertidumbre económica, las percepciones sobre el presidente Javier Milei revelan una notable complejidad en la opinión pública. Desde la calle, se escuchan voces que reflejan un apoyo inesperado a su gestión.

El pasado miércoles, un reportero de C5N abordó a una transeúnte en plena Avenida de Mayo para conocer su perspectiva sobre la situación económica del país. Con un tono de resignación, la mujer, que lleva cuatro meses desempleada, aseguró: “Están cerrando todos los negocios, se está viniendo todo abajo. Pero no es por el Presidente”. Su comentario resuena en el contexto actual, donde muchos argentinos sienten que, a pesar de los problemas, Milei podría no ser el verdadero culpable.

El Apoyo a Milei en Números

Según los últimos análisis, el respaldo al presidente oscila entre el 50% y el 55%, un dato sorprendente considerando el deterioro del poder adquisitivo y el malestar social. A pesar de la inflación y el desempleo, un gran sector de la población parece dispuesto a acompañar a Milei durante su mandato, sin plazos inmediatos para cambiar de opinión.

Un Respaldo Dividido

Entre el 55% de apoyo, se dividen dos grupos: un núcleo duro que confía incondicionalmente en la gestión, y otro más pragmático, que seguirá apoyando mientras vea la posibilidad de mejora. Este acompañamiento es más constante en comparación con reacciones a gestiones anteriores, como la de Mauricio Macri, que enfrentó una rápida pérdida de apoyo en escenarios similares.

¿Paciencia o Indiferencia?

Un significativo 40% de los encuestados expresa que está dispuesto a esperar hasta el final del mandato para ver resultados. Este nivel de paciencia supera lo habitual en situaciones de crisis, aunque no es inagotable. La mayoría de la población reconoce que sus condiciones de vida han empeorado, pero sigue manteniendo la esperanza en que los esfuerzos actuales rendirán frutos futuros.

Expectativas frente a la Realidad

A pesar de que la percepción económica general sigue siendo negativa, el apoyo a Milei se sostiene gracias a la expectativa de que una mejoría podría llegar. La narrativa de «estoy mal, pero otros están peor» parece jugar un papel importante en la elaboración de este respaldo.

La Imagen del Presidente y la Oposición

El estancamiento en el apoyo a Milei, a pesar de la crisis, también puede explicarse por un cansancio colectivo respecto a la política tradicional. Cuando la oposición se presenta, muchos argentinos continúan percibiéndola como carente de autocrítica y renovación, lo que actúa como un freno a cualquier cambio de opinión respecto al actual Gobierno.

Trabajos y Condiciones Laborales

Sin embargo, el mayor desafío para el presidente radica en el ámbito laboral. Los encuestados han observado un empeoramiento general en sus condiciones laborales, con mayores exigencias y la necesidad de optar por múltiples empleos. Esto refleja un descontento que, si no se aborda, podría ser un factor decisivo en la percepción futura del Gobierno.

Un Componente Emocional dentro de la Crisis

La estabilidad en el apoyo hacia Milei también tiene raíces emocionales. Muchos ciudadanos sienten que su respaldo es una forma de aferrarse a la esperanza frente a la adversidad, donde la pérdida de imagen del Presidente podría verse como una pérdida personal para ellos.