CEDEARs: ¿Cuáles podrían subir un 15% en dólares según los expertos?

¿Estás buscando maneras de hacer crecer tu capital en un mercado cada vez más cambiante? Analizamos las oportunidades de inversión que se perfilan como prometedoras para el próximo año.

Robótica: La Nueva Frontera de Inversión

Con el dinamismo reciente en los mercados y el resurgimiento de Bitcoin, muchos inversores están en la búsqueda de alternativas efectivas. El análisis de Damián Di Pace, economista destacado, indica que el sector de la robótica, que combina inteligencia artificial, manufactura y medicina, se posiciona como una opción estratégica.

Crecimiento y Oportunidades

Si bien 2025 fue un año de desempeños variados para la robótica, el futuro se presenta más prometedor. Di Pace resalta que la integración de inteligencia artificial y el uso de robots colaborativos están en aumento, impulsando la demanda en manufactura, salud y logística. El mercado global de robótica ha crecido considerablemente y se estima que tendrá un crecimiento promedio del 15% anual hasta 2030.

Acciones Destacadas

Entre las empresas que sobresalen en este sector, Di Pace menciona:

NVIDIA (NVDA) : Líder en chips para robótica y AI, esencial en el desarrollo del sector.

: Líder en chips para robótica y AI, esencial en el desarrollo del sector. Intuitive Surgical (ISRG) : Innovadora en robótica médica, con su conocido sistema Da Vinci, que representa el futuro que integra cirugía y tecnología.

: Innovadora en robótica médica, con su conocido sistema Da Vinci, que representa el futuro que integra cirugía y tecnología. ABDB: Focalizada en la automatización industrial, promete fábricas más eficientes y con menos errores.

Opciones de Inversión desde Argentina

Para quienes prefieren una inversión diversificada, hay fondos cotizados como BOT ETF o Robo ETF, los cuales agrupan las principales compañías de robótica e inteligencia artificial. También se puede acceder a acciones de NVIDIA e Intuitive Surgical a través de CEDEAR:

NVIDIA: $11.700 (ratio 24:1)

Intuitive Surgical: $8.400 (ratio 90:1)

El Futuro del Acero: CEDEARs a Considerar

En el ámbito de los metales, Di Pace indica que el mercado del acero se ha estabilizado, con una recuperación de la producción global y un creciente interés por el acero verde. Las acciones de empresas como Vale (VALE), Cleveland Cliffs (CLF) y Río Tinto han mostrado rendimientos destacados, con Vale alcanzando un 43,5% en 2025.

Fondos Cotizados y Acciones Sugeridas

Para aquellos que prefieren diversificar, Di Pace menciona la posibilidad de invertir en fondos cotizados que han tenido un notable rendimiento, como XME y SLX, con incrementos del 86,9% y 46% respectivamente.

CEDEARs Disponibles

Algunos de estos activos pueden ser adquiridos mediante CEDEAR, facilitando la compra de fracciones de acciones de empresas extranjeras en el mercado local. Ejemplos incluyen:

Vale a $12.120 (ratio 1:1) .

. Río Tinto a $17.000 (ratio 4:1).

Aviso sobre Riesgos

Es importante considerar que estas inversiones también enfrentan riesgos relacionados con la economía china, regulaciones ambientales y fluctuaciones en los precios del acero. Sin embargo, las perspectivas para 2026 apuntan a una estabilidad en los precios o leves descensos dependiendo del aumento en la oferta.