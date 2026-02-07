Clima en Córdoba: Pronóstico para este sábado 7 de febrero

Las condiciones meteorológicas de Córdoba prometen un sábado agradable. Conocé todos los detalles sobre la temperatura y la probabilidad de lluvias.

Probabilidad de lluvia y nubosidad

Este sábado, Córdoba presenta una mínima probabilidad de lluvia, con un 3% durante el día y solo un 2% por la noche. La nubosidad será escasa, alcanzando un 10% durante las horas de luz y disipándose por completo al caer la noche.

Temperaturas y radiación UV

Se estima una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 16. Además, se prevé un índice UV alto, que podría llegar a 11, así que es recomendable tomar precauciones al estar al aire libre.

Condiciones del viento

Las ráfagas de viento alcanzarán los 30 km/h durante el día y disminuirán a 24 km/h por la noche, lo que proporcionará una sensación de frescura al atardecer.

Clima general en Córdoba

A pesar de su ubicación, Córdoba disfruta de un clima templado, caracterizado por estaciones bien definidas. Los inviernos son moderados y poco lluviosos, mientras que los veranos suelen ser cálidos con noches relativamente frescas.

Historia climática reciente

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que 2021 fue uno de los años más cálidos en el país, especialmente en la región de Patagonia, donde se registraron temperaturas significativamente más elevadas que el promedio habitual. En general, el año tuvo solo tres meses con temperaturas ligeramente inferiores a las normales.