Un niño increíble nada 4 horas para salvar a su madre y hermanos: ‘No soy un héroe’

Austin Appelbee, un niño australiano de 13 años, nadó durante cuatro horas en busca de ayuda para su familia después de que una corriente los arrastrara mar adentro. Su increíble valentía y determinación han conmocionado a muchos, aunque él mismo se considera solo un niño haciendo lo correcto.

Un día trágico en Geographe Bay

La familia Appelbee disfrutaba de un día de playa en Geographe Bay, Australia Occidental, cuando el viento cambió y los llevó a aguas profundas. Mientras su madre, Joanne, luchaba por mantener a sus hijos a flote, Austin tomó la decisión de buscar ayuda a nado.

Un Momento de Decisión

Con su madre y hermanos a la deriva, Austin se lanzó al agua, con la esperanza de que pudiera regresar y salvar a su familia. Sin embargo, el kayak que intentó usar estaba dañado y comenzó a hundirse.

La Batalla Contra las Olas

Pese a las adversidades, Austin persistió. Después de varias horas de nadar y luchar contra las olas, finalmente alcanzó la playa, donde logró alertar a los servicios de rescate. «Ahora la situación se estaba volviendo peligrosa», recordó.

Sentimientos de Angustia y Esperanza

Mientras nadaba, la incertidumbre sobre el estado de su madre y hermanos lo mantenía motivado. Austin se aferró a la esperanza y pensó en sus familiares y amigos, lo que lo ayudó a seguir adelante, incluso cuando la situación se tornaba desesperante.

El Rescate