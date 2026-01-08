Milei, nombrado segundo líder más influyente del mundo por The Telegraph

El presidente argentino Javier Milei ha logrado un reconocimiento internacional al ser nombrado el segundo líder más influyente de 2025 por el diario británico The Telegraph, un logro que refuerza su posicionamiento en la arena global.

Un Reconocimiento Global para Argentina

El prestigioso diario británico The Telegraph ha realizado una votación con más de 10.000 participantes, donde Javier Milei ha ocupado el segundo lugar, solo detrás de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Este ranking destaca no solo la percepción del público, sino también la valoración de un panel de expertos y corresponsales.

Un Año de Transformaciones

En el informe, Milei se destacó por su capacidad para implementar reformas económicas significativas en su primer año de mandato. Entre las prioridades del ranking se incluyeron transformaciones que favorecieron el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, elementos clave en su gestión.

Avances en la Economía Argentina

The Telegraph subrayó los logros alcanzados en Argentina, como la notable disminución de la inflación y la recuperación del superávit fiscal. Además, la pobreza ha disminuido, pasando de cerca del 50% a niveles de entre el 30% y el 36%, según diversas fuentes. A pesar de algunas dudas sobre la durabilidad de estas reformas, el respaldo del público ha sido contundente.

Respuesta de Milei y su Gobierno

En sus redes sociales, Milei celebró este logro compartiendo un fragmento del artículo y utilizando su famosa frase «fenómeno barrial», una ironía que resalta su éxito internacional. Asimismo, el canciller Pablo Quirno destacó que tanto Milei como Meloni se posicionaron en los primeros lugares tanto en la votación popular como en la evaluación editorial, defendiendo los valores fundamentales de la libertad y la propiedad privada.

Un Aval para el Futuro de Argentina

Desde la administración de Milei, esta distinción se interpreta como un respaldo a su enfoque libertario en un contexto de reformas profundas. Este reconocimiento no es aislado; otros medios británicos, como MoneyWeek y The Economist, también han apuntado a Milei como uno de los líderes más relevantes de 2025, fortaleciendo su imagen a nivel internacional tras las sorpresivas elecciones legislativas de medio término.