Eugenia Muzio: «La curva soberana de bonos pierde atractivo»

La Nación ha despejado las incertidumbres sobre sus compromisos financieros inmediatos mediante un acuerdo que garantiza un préstamo significativo.

El Gobierno Nacional ha dado un paso crucial al asegurar un préstamo denominado «repo» por un total de 3.000 millones de dólares, alcanzando así los 4.300 millones requeridos para cumplir con los vencimientos de deuda. Según la periodista Eugenia Muzio, en declaraciones realizadas a Canal E, este movimiento involucra a seis bancos internacionales y un acuerdo de recompra respaldado por garantías sólidas.

“Con este repo de 3.000 millones de dólares, los temores sobre la disponibilidad de fondos se disipan”, comentó Muzio, agregando que el Tesoro ya contaba con 1.900 millones y anticipaba ingresos de fuentes hidroeléctricas.

Una Sorpresiva Participación Internacional

Un aspecto destacado del acuerdo es la inesperada participación del Bank of China. “Es notable que un banco chino esté involucrado en el repo, algo inusual en operaciones previas”, reveló Muzio, sustentándose en información de Bloomberg.

Después del Pago: ¿Qué Siguientes Pasos Tomará el Mercado?

A medida que se aproxima el pago programado para este viernes, el enfoque se centra en las decisiones futuras del mercado. La confianza parece baja. “Actualmente, existe poco interés en reinvertir en bonos soberanos, considerando lo ocurrido el año pasado”, advirtió Muzio.

Muzio recordó que en 2025 se vivió un ciclo de compra de bonos predicado por la promesa de pago, aunque posteriormente su valor se desplomó. “Hubo compras para recibir el cupón, pero el capital no se reinvirtió en bonos soberanos”, explicó la periodista, respaldada por análisis del sector financiero.

Además, observó un cambio significativo en los hábitos de inversión: “Los inversores locales, que tradicionalmente reinvertían, están reduciendo su cartera de bonos soberanos”, destacó.

El Impacto de las Empresas Multinacionales

Las empresas globales juegan un rol determinante en este panorama. Muzio indicó que las inversiones realizadas en 2025 estaban orientadas a facilitar el envío de utilidades para 2026, siguiendo la flexibilización de las restricciones cambiarias. “Ahora, estas empresas pueden remitir utilidades y dividendos, acción que antes estaba prohibida”, aclaró.

Esto podría significar que los fondos obtenidos no se destinen a nuevos bonos, sino a compensar atrasos en el envío de ganancias al extranjero. “Hay que observar si estos inversores prefieren saldar su deuda en el giro de utilidades en lugar de reinvertir”, agregó Muzio.

Venezuela y su Relevancia Regional

Finalmente, en el contexto regional, Muzio minimizó las repercusiones inmediatas de la crisis en Venezuela sobre Argentina. “No anticipamos un impacto directo a corto plazo”, aseguró, aunque no descartó que en el futuro pueda influir en proyectos energéticos. “Argentina se posiciona con proyectos de GNL como atractivos en una región sin conflictos”, concluyó.