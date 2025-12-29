Milei planea un viaje al Reino Unido en 2026 para abordar la restricción de armas de Argentina por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei confirmó en una entrevista con The Telegraph su intención de visitar el Reino Unido en los próximos meses, en medio de negociaciones que podrían modificar las restricciones argentinas sobre la compra de armamento relacionado con las Islas Malvinas.

Una Visita Histórica

Milei planea viajar al Reino Unido entre abril y mayo de 2026, convirtiéndose en el primer mandatario argentino en visitar suelo británico en más de dos décadas, desde que lo hiciera Carlos Menem en 1998.

Reclamando Soberanía sobre las Malvinas

Durante la charla, el presidente reafirmó que Argentina nunca renunciará a su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. «No es negociable», enfatizó, añadiendo que cualquier resolución del tema debe involucrar a los isleños y ser producto de un diálogo.

Relaciones Bilaterales en Perspectiva

Milei considera que las tensas relaciones actuales con el Reino Unido limitan el potencial de transacciones culturales y económicas entre ambas naciones. «Las relaciones pobres generan el riesgo de disminuir las interacciones en diversos ámbitos», subrayó.

Un Encuentro con Líderes Internacionales

En cuanto a posibles encuentros, Milei no descarta reunirse con el primer ministro británico, Kier Starmer, del Partido Laborista. «¿Por qué no?», preguntó, y se mostró dispuesto a invitar al líder a Argentina para fomentar un diálogo más maduro.

Interés en la Ultra-Derecha

Sin embargo, su interés principal parece ser el líder del partido Reform UK, Nigel Farage. «Su perspectiva es muy interesante», expresó Milei, sugiriendo que una reunión con Farage podría ser enriquecedora.

Riquezas Culturales Compartidas

El presidente también destacó su aprecio por la música británica, mencionando a bandas legendarias como The Beatles y The Rolling Stones. «Privarme de escuchar su música sería un gran deterioro para mi vida», declaró, reflejando su deseo de una conexión cultural más estrecha con el Reino Unido.

Vínculos con Italia

En la misma entrevista, Milei habló de su relación con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Resaltó su alineación en temas como la inmigración y su oposición a lo que él denomina «agenda woke», subrayando la importancia de la integración cultural en el debate migratorio.