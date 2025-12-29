Temporada de Premios 2026: Comienza con los Critics Choice Awards

Hollywood Brilla: La Temporada de Premios 2026 Ya Está Aquí

La esperada temporada de premios en Hollywood vuelve a deslumbrar al mundo del entretenimiento, celebrando lo mejor del cine y la televisión del último año con un calendario repleto de ceremonias y galas.

Un Circuito de Celebraciones

La temporada no se limita a un solo evento, sino que incluye una serie de premiaciones organizadas por críticos, sindicatos y academias. Cada una de estas ceremonias tiene un impacto significativo, creando un paisaje donde algunas producciones se destacan como favoritas mientras que otras emergen como sorpresas, transformando el panorama audiovisual.

Critics Choice Awards: El Inicio

El primer gran acontecimiento de esta temporada será el Critics Choice Awards, programado para el domingo 4 de enero. Este evento, reconocido por la crítica estadounidense, a menudo sirve como un termómetro de tendencias y favoritos para las premiaciones principales que se avecinan. La transmisión en vivo comenzará a las 22 horas y se podrá seguir a través de TNT, TNT Series y HBO Max, con una cobertura especial de la alfombra roja desde las 21 horas.

La Gala de los Oscar: La Cima del Glamour

Otro de los momentos más esperados será la entrega de los Premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles. Este evento, que otorga el mayor reconocimiento en la industria del cine, se podrá seguir en Argentina por HBO Max y TNT desde las 21 horas.

Premios BAFTA y SAG: Reconocimientos Internacionales

Entre las ceremonias cruciales también se celebrarán los Premios BAFTA el domingo 22 de febrero, que destacan lo más relevante del cine internacional. Aunque aún no se han confirmado detalles de transmisión en Argentina, es un evento que atrae la atención global.

Asimismo, los SAG Awards, organizados por el Sindicato de Actores de Hollywood, se llevarán a cabo el domingo 1 de marzo. Este evento ofrecerá una visión única sobre la percepción de los intérpretes hacia sus colegas y será transmitido en vivo por Netflix.

Un Viaje Cinematográfico

La acumulación de estas ceremonias no solo celebra el talento y la creatividad, sino que también ofrece un panorama fascinante de lo que ha definido el año en cine y televisión. Desde las críticas afiladas hasta las emociones de las alfombras rojas, la temporada de premios se convierte en un espectáculo en sí misma, elevando el arte audiovisual a nuevas alturas.