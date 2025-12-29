Las 3 Claves de Warren Buffett Antes de Jubilarse

Este 31 de diciembre de 2025 no solo cerrará el año, sino también un capítulo importante en el mundo de las finanzas. Warren Buffett, el legendario inversor conocido como el "Oráculo de Omaha", se retirará tras 55 años al frente de Berkshire Hathaway.

La figura de Buffett ha sido un faro para inversores en todo el mundo. Su estilo de vida austero y su enfoque meticuloso le han valido un lugar entre los más adinerados y respetados en Wall Street. A pesar de la turbulencia del mercado, como los aranceles impuestos durante la administración Trump, Buffett ha demostrado una notable capacidad para proteger sus inversiones.

Desde el 1 de enero de 2026, Greg Abel asumirá el mando de Berkshire, un desafío que deberá enfrentar con la misma astucia que su predecesor.

Antes de su retiro, Buffett dejó algunas reflexiones sobre la gestión empresarial que resonan con su vasta experiencia.

La Vigilancia en la Alta Dirección

Buffett reafirmó su confianza en Greg Abel como nuevo CEO, pero también compartió una lección importante: la necesidad de que los consejos de administración estén alertas ante problemas de salud en los líderes. “Nosotros, Charlie Munger y yo, tuvimos fallas al no actuar ante el deterioro cognitivo de algunos ejecutivos”, observó. El llamado es claro: tanto el consejo como el CEO deben prestar atención a estos aspectos.

Mantenimiento de la Calma en Momentos Críticos

El inversor legendario también abordó la presión inherente a las caídas del mercado. “Es posible que otras corporaciones superen a Berkshire, pero nuestra empresa está estructurada para evitar desastres severos. El precio puede caer, incluso un 50%, pero no hay que entrar en pánico. Estados Unidos se recuperará, al igual que nuestras acciones”, enfatizó Buffett.

Aprendizaje Continuo y Auto-compasión

En una de sus últimas recomendaciones, Buffett instó a los inversionistas a no castigarse por errores cometidos. “Aprendan de ellos y avancen”, aconsejó. También destacó la importancia de encontrar modelos a seguir, animando a todos a emular conductas positivas, comenzando por aquellos que han demostrado su valía a lo largo del tiempo.

Un Legado de Resultados Impactantes

El singular enfoque de Buffett lo ha llevado a superar consistentemente el rendimiento del índice S&P 500. Desde 1965, Berkshire ha tenido un retorno promedio anual del 19.9%, superando el 10.4% del S&P 500. Este año, Berkshire ha crecido un 11.7%, registrando un espectacular 166% desde 2021. En las dos últimas décadas, las acciones de Berkshire crecieron un 769%, frente al 704% del S&P 500.