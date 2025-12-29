Accidente en Avenida General Paz: Camión y colectivo 117 chocan, 18 heridos

Durante la mañana de este lunes, un choque entre un camión frigorífico y un colectivo de la línea 117 en Villa Devoto dejó un saldo de 18 personas heridas que requirieron atención médica.

El accidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Griveo, cuando el camión que transportaba alimentos impactó por detrás al colectivo. Las causas del incidente son aún materia de investigación.

Intervención de los servicios de emergencia

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo en el que participaron más de 20 vehículos para asistir a los heridos. Diez de los lesionados fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta, Vélez Sarsfield y Pirovano, mientras que otros recibieron atención en el lugar, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Condiciones de los involucrados

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que tanto los choferes como los pasajeros del colectivo están fuera de peligro. Sin embargo, los conductores sufrieron politraumatismos, el del colectivo presentó heridas cortantes y un latigazo cervical debido a la fuerza del impacto, que fue tan violento que provocó la rotura del parabrisas y parte de la estructura del camión, así como el estallido de ventanillas en el colectivo.

Impacto en el tráfico

El choque ocasionó una pérdida de combustible del camión, lo que llevó a los equipos de emergencia a gestionar el derrame para minimizar riesgos. Como consecuencia del operativo, uno de los carriles de la colectora de la General Paz permanece cerrado, generando significativas demoras en una franja horaria crítica para la circulación vehicular.