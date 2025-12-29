China Realiza Ejercicios Militares con Fuego Real Cerca de Taiwán como Advertencia a los ‘Separatistas’

China Intensifies Military Drills Around Taiwan: Unprecedented Show of Force

El ejército chino ha llevado a cabo ejercicios militares conjuntos en torno a la isla de Taiwán, en una demostración contundente que Beijing califica como una «advertencia seria» a los separatistas y fuerzas externas.

Las maniobras se producen tras la indignación de Beijing por la reciente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán y por declaraciones del Primer Ministro japonés, Sanae Takaichi, quien sugirió la intervención militar japonesa si China actúa contra la isla.

Ejercicios de Fuerzas Conjuntas en el Estrecho de Taiwán

Según un portavoz del Comando del Teatro Este del Ejército Popular de Liberación (EPL), los ejercicios se realizarán en el Estrecho de Taiwán y en áreas circundantes. Los objetivos incluirán la preparación para combate aéreo y marítimo, así como el bloqueo de puertos estratégicos.

Este es el primer ejercicio a gran escala en el que se públicamente se estipula que uno de los propósitos es la «detención multidimensional fuera de la cadena de islas», según lo anunciado durante la operación.

Un Mensaje Fuerte contra el Independentismo

El Coronel Senior Shi Yi, portavoz del EPL, declaró que estas operaciones representan una «advertencia seria» a los separatistas de Taiwán y fuerzas externas, subrayando que son acciones necesarias para proteger la soberanía y unidad nacional de China.

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha hecho eco de esta situación, informando sobre la activación de ejercicios de respuesta rápida y elevando el estado de alerta de sus fuerzas en caso de escalada del conflicto.

China Se Preparara para Nuevas Maniobras

El lunes, a través de un despliegue impresionante de destructores, fragatas, cazas y drones, la marina china realizó ejercicios de fuego real en el mar. Estas maniobras también incluyeron simulaciones de coordinación entre aire y mar, con un enfoque en la precisión de los objetivos.

Para el martes, están programadas más actividades militares entre las 8 a.m. y las 6 p.m., incluyendo acciones de fuego real en cinco áreas alrededor de la isla.

Impacto Global y Reacciones

La portavoz de la oficina presidencial taiwanesa, Karen Kuo, denunció estas acciones como un ataque a la estabilidad y seguridad de la región del Indo-Pacífico, reiterando que China está desafiando abiertamente las leyes y normas internacionales.

Desde 1949, China y Taiwán han operado como entidades políticas separadas, y a pesar de la autonomía taiwanesa, Beijing continúa reclamando la isla como parte de su territorio, sin descartar el uso de la fuerza para integrarla.

Los crecientes ejercicios militares chinos han intensificado la preocupación en Taipei, especialmente tras el anuncio del desarrollo acelerado de un sistema de defensa aérea conocido como «Taiwan Shield» o «T-Dome».

Estas tensiones militares se dan en un contexto donde el alcalde de Taiwán, Chiang Wan-an, abogó por la paz en el estrecho durante un viaje a Shanghái. Sin embargo, el panorama continúa siendo tenso, con China aumentando sus ejercicios militares de forma casi diario.