Trump: ‘Desmantelamos una gran planta en un ataque dentro de Venezuela’

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho una sorprendente revelación en una reciente entrevista radial, informando sobre la eliminación de una “gran instalación” de narcotráfico en Venezuela, como parte de su estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una conversación con el empresario y radialista John Catsimatidis, Trump hizo alusión a un ataque que, según él, tuvo lugar la semana pasada, en un contexto de creciente presión sobre el gobierno venezolano. Esta revelación se volvió a destacar en un artículo publicado por The New York Times, lo que desató una avalancha de especulaciones en las redes sociales acerca de los detalles detrás del ataque.

Detalles del Ataque Anunciado

Trump caracterizó el ataque como un golpe decisivo contra una instalación de narcotráfico, aunque no proporcionó información específica sobre la ubicación o los métodos utilizados. “Tienen una gran planta de donde provienen los barcos”, declaró, refiriéndose a embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. “Desmantelamos eso hace dos noches”, continuó, sugiriendo que el ataque ocurrió en vísperas de la Navidad.

Reacciones y Especulaciones

A pesar de la gravedad de las afirmaciones, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, altos funcionarios del régimen, no han hecho comentarios públicos al respecto. La ausencia de una respuesta oficial, según analistas, podría ser una táctica para evitar una escalada de tensiones o para no admitir posibles vulnerabilidades del país en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos.

Si las afirmaciones de Trump son confirmadas, este evento marcaría el primer ataque terrestre conocido desde el inicio de la campaña militar estadounidense contra Venezuela, que ha visto un incremento significativo recientemente. Venezuela, aunque no es un productor principal de narcóticos, es reconocida por su rol en el tráfico de cocaína procedente de Colombia.

Acciones Militares en la Región

Desde septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos han estado en la región del Caribe y el Pacífico, enfocándose en combatir el narcotráfico. Hasta la fecha, se han reportado al menos 29 ataques contra pequeñas embarcaciones acusadas de transportes ilegales, resultando en al menos 105 muertes.

Incidentes Coincidentes

Inusitadamente, el mismo día que Trump realizó sus afirmaciones, una explosión y posterior incendio se reportaron en una planta química en el estado Zulia, Venezuela. Aunque la empresa local describió el incidente como un accidente industrial sin víctimas, el hecho ha alimentado aún más las conjeturas sobre la naturaleza de los eventos en el país sudamericano.

Mientras tanto, Maduro ha instado a su Fuerza Armada a estar preparada ante cualquier eventualidad, reforzando su lealtad al proyecto bolivariano y denunciando las acciones estadounidenses como una amenaza a la soberanía de Venezuela.

En el marco de esta creciente tensión, Trump ha señalado que las acciones militares se centran en la supuesta conexión de Venezuela con el tráfico de drogas y otros delitos, prometiendo una intensificación de la presencia militar hasta que el país devuelva los recursos que, según él, han sido utilizados para financiar actividades ilícitas.

La situación en Venezuela continúa siendo crítica, con la comunidad internacional observando de cerca cada movimiento en este cada vez más complejo panorama político y militar.