Milei propone a Mahiques para Casación Penal mientras busca reemplazo de Cúneo

El presidente Javier Milei ha presentado una solicitud formal al Senado para prolongar el acuerdo del camarista Carlos Alberto Mahiques, antes de su cumpleaños número 75 en noviembre. Esta medida, que podría extender su mandato por cinco años, trae consigo un torrente de implicaciones para el sistema judicial del país.

Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno, que incluye el apoyo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la influencia directa del asesor presidencial Santiago Caputo. La propuesta de extender el tiempo de Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más alto del país en materia penal, marca un hito en la estrategia judicial de Milei.

Política judicial en el foco de atención

Esta decisión se toma en un contexto donde existe un notable retraso en la designación de nuevos jueces, problema que se arrastra desde diciembre de 2023. La intención de Milei de mantener a Mahiques en el cargo muestra una clara tendencia del Gobierno hacia una política judicial definida, generando inquietudes y debates en la esfera pública.

Cúneo Libarona: en el centro de la tormenta

A pesar de los rumores sobre su posible salida del cargo, el ministro Cúneo Libarona continúa liderando el área de Justicia. Desde la Casa Rosada, se asegura que permanecerá hasta que el presidente Milei le otorgue un respaldo más explícito para hacer la transición.

¿Un futuro incierto para la Justicia?

La situación política en torno a la Justicia es volátil. A pesar de las especulaciones sobre su futuro, el antiguo intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ha sido visto en la Casa Rosada, lo que ha llevado a cuestionar su posible papel en la reestructuración del ministerio. Aunque no hay afirmaciones concretas sobre su ascenso al Gabinete, su conexión con Caputo lo mantiene en el radar de los analistas políticos.

El camino adelante para Mahiques

La Comisión de Acuerdos del Senado, bajo la dirección del senador libertario Juan Carlos Pagotto, tendrá la responsabilidad de discutir el acuerdo de Mahiques. Este acto se perfila como una de las primeras pruebas significativas para el gobierno de Milei en el ámbito judicial, lo que podría definir el rumbo de la política de justicia en Argentina.