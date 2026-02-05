Guía rápida para registrar tu empresa en ARCA y sus beneficios

Obtén el reconocimiento que tu empresa merece y accede a un mundo de beneficios con el Certificado MiPyME, impulsado por ARCA. ¡Te contamos todos los detalles!

Un Pasaporte a Ventajas Competitivas

El Certificado MiPyME, proporcionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permite a las pequeñas y medianas empresas formalizar su inscripción y disfrutar de múltiples beneficios bajo la Ley PyME.

Este documento no solo asegura la legalidad de tu actividad, sino que también te acerca a alivios fiscales, opciones de pago flexibles y acceso a financiamiento preferencial.

Cómo Realizar el Registro en la Plataforma de ARCA

Realizar el registro es un proceso ágil. Para comenzar, la empresa debe poseer un CUIT activo, una clave fiscal nivel 3, y tener las actividades económicas bien declaradas.

Adicionalmente, es necesario presentar las declaraciones juradas de IVA correspondientes a los últimos tres períodos fiscales. Al completar estos requisitos, podrás obtener tu certificado en cuestión de horas.

Ventajas de Ser Parte del Programa

Contar con el certificado te abre las puertas a importantes beneficios. Primero, podrás acceder a reducciones en retenciones y percepciones impositivas, optimizando tu flujo de caja.

Además, tendrás acceso a facilidades para el pago de impuestos, incluyendo planes de financiación especiales y opciones para diferir vencimientos.

ARCA ofrece la posibilidad de registrar tu empresa en su plataforma, con beneficios esenciales.

Impulsa tu Crecimiento Empresarial

El acceso a créditos a tasas preferenciales es otro componente fundamental para mejorar la competitividad y fomentar inversiones productivas.

Además, si buscas expandir tu negocio internacionalmente, puedes acceder a programas de fomento a la exportación, que ofrecen devoluciones impositivas y asistencia para la internacionalización.

Oportunidades en Licitaciones Públicas

El certificado MiPyME también te permite participar en licitaciones y programas de apoyo estatal, multiplicando tus oportunidades comerciales.