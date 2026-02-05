Sur de Florida: Millonarias Pérdidas Agrícolas por Ola de Frío y Más Noticias del 5 de Febrero

Las temperaturas descenderán nuevamente en Florida, trayendo consigo la posibilidad de lluvias en diversas regiones. Conoce todos los detalles sobre el clima para hoy.

Hoy, Florida se prepara para una nueva ola de frío, comenzando este jueves con un notable descenso en las temperaturas en todo el estado. Según los últimos pronósticos de AccuWeather, se anticipa que la lluvia acompañe a estas bajas temperaturas.

Temperaturas heladas en el sur de Florida

En ciudades del sur, como Miami, se espera un día fresco con un 80% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas rondarán los 46°F (8°C), lo que hace que sea prudente abrigarse.

El frío se intensifica en el centro del estado

Mientras tanto, en el centro de Florida, específicamente en Orlando, la situación es aún más fría. Las temperaturas podrían caer hasta 37°F (3°C), junto a la posibilidad de lluvias, prometiendo un día bastante gélido para los residentes.

Un día soleado pero frío en el norte

A diferencia de sus contrapartes del sur y del centro, el norte de Florida, particularmente en Tallahassee, tendrá un día soleado. Sin embargo, no se puede subestimar el frío, ya que la mínima podría descender hasta 32°F (0°C), invitando a los ciudadanos a disfrutar del sol, aunque con un abrigo a mano.