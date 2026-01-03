Milei restringe el refugio en Argentina para venezolanos chavistas

La administración de Javier Milei establece un cerco a la llegada de venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto internacional de creciente tensión y posibles cambios en Venezuela.

El gobierno argentino anunció la implementación de restricciones en la entrada al país de ciudadanos venezolanos asociados al chavismo, principalmente aquellos en cargos de poder o con antecedentes sancionados por Estados Unidos. Esta decisión, comunicada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca frenar el ingreso de quienes podrían buscar refugio tras el reciente bombardeo que resultó en la captura de Maduro.

Detalles de la medida

La Dirección Nacional de Migraciones, en colaboración con diversas entidades del Estado, ha delimitado el ingreso de funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al régimen de Maduro. “Esta medida impedirá que los cómplices de Maduro encuentren refugio en Argentina”, sostuvo Adorni en su declaración a través de la red social X. Sin embargo, el decreto oficial aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial.

El contexto internacional y el papel de Trump

Esta decisión por parte del gobierno argentino se produce en un escenario de incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, lo que ha generado inquietudes sobre el futuro político de Venezuela. En este marco, el expresidente estadounidense Donald Trump ha manifestado su intención de «gobernar» Venezuela hasta que se logre una «transición segura». Durante su intervención, Trump indicó que Estados Unidos está preparado para tomar el control y administrar el petróleo del país.

Declaraciones de Donald Trump

En una reciente conferencia de prensa, Trump advirtió a los altos mandos venezolanos sobre posibles acciones militares. «No nos da miedo desplegar tropas. Anoche desplegamos tropas», afirmó, dejando claro que la seguridad de la región es su prioridad. Sin embargo, desestimó la posibilidad de que líderes opositores como María Corina Machado asuman roles de liderazgo, argumentando que no cuentan con el apoyo necesario dentro del país.

Con la captura de Maduro, quien fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, se abre una nueva etapa en la política venezolana. Este giro en los eventos podría forzar a muchos funcionarios chavistas a huir del país en busca de asilo.