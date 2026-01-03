Rodolfo Rossi: ‘2025 fue más positivo, pero hay mucho por ajustar’

La cadena sojera argentina atraviesa un momento más alentador. Con mejores precios y un panorama más optimista, Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA, destaca las claves de este repunte en una reciente entrevista.

El cierre de 2025 presenta un entorno más favorable para la cadena sojera en Argentina. Los precios han mejorado tanto a nivel nacional como internacional, generando un impulso significativo en el mercado interno. En una conversación con Canal E, Rodolfo Rossi explicó que el año ha mostrado un panorama “más positivo”, gracias a un aumento en los precios internacionales, rendimientos mejorados y una demanda local que ha sostenido el interés de compra.

Según Rossi, “los precios, tanto a nivel global como local, se han incrementado en comparación con el año anterior”. Además, destacó que la reducción progresiva de las retenciones impositivas ha impactado positivamente en la dinámica comercial durante este período.

Producción y Desafíos del Año

El presidente de ACSOJA reveló que la campaña logró alcanzar un volumen de aproximadamente 50 millones de toneladas. Este resultado se atribuye a rendimientos superiores a los del año anterior y a un mercado que, en ciertos momentos, mostró una mayor firmeza debido a la demanda y a medidas temporales que influenciaron los precios internos.

Un Balance con Desafíos Estructurales

A pesar de un balance anual favorable en comparación con años anteriores, Rossi señala que aún existen desafíos. “Este ha sido un año más positivo, pero hay muchas variables que necesitan ajustes”, comentó, subrayando la importancia de implementar reformas económicas que aseguren un marco más estable para el sector.

La conversación también tocó el tema de cambios temporales en los derechos de exportación que, según Rossi, tuvieron un impacto en las operaciones del mercado. “La compra reciente se vio afectada por la breve eliminación de retenciones en julio”, explicó, lo que tuvo repercusiones en la demanda y formación de precios.

Factores Globales: Brasil, Estados Unidos y China

A nivel internacional, Rossi identificó dos elementos cruciales que afectan los precios en el corto plazo: la cosecha en Brasil y los niveles de stocks en Estados Unidos. “Brasil ya está comenzando su cosecha”, comentó, anticipando que la oferta sudamericana impactará en el mercado en los próximos meses, lo que podría influir en los precios, especialmente en conjunto con la abundancia de existencias en Estados Unidos.

Consejos para Productores

En este contexto, Rossi instó a los productores a adoptar una actitud precavida y considerar estrategias de cobertura: “Creo que deberían posicionarse con los precios actuales para asegurar ganancias”, aconsejó, un enfoque prudente ante la volatilidad del mercado.

Por otro lado, el gigante asiático, China, ha intensificado sus compras, acumulando un total de 8 millones de toneladas, un hecho que también podría influir en la tendencia del mercado. “Cuando China aumenta su volumen de compras, esto puede tener un impacto significativo en los precios”, añadió Rossi.

Biocombustibles y Uso de Tecnología en la Agricultura

En la entrevista, se abordó el papel de los biocombustibles y la necesidad de una estrategia nacional robusta. Rossi subrayó que el crecimiento en el uso de biocombustibles tiene un efecto fundamental en la competitividad del sector. “Argentina necesita una política seria sobre biocombustibles”, afirmó, sugiriendo una revisión de la legislación actual para aumentar la mezcla de biocombustibles.

Mejorar la Productividad Agrícola

La tecnología y el manejo adecuado de nutrientes son esenciales para maximizar los rendimientos. Rossi indicó que, a pesar de que algunos costos han mejorado respecto al año anterior, la extracción de nutrientes es crucial. “Es fundamental cuidar el suelo y recuperar nutrientes que se pierden con cada cosecha”, concluyó, enfatizando que esta visión no solo es agronómica, sino también necesaria para mantener la competitividad del sector sojero en el largo plazo.