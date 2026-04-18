Milei viaja a Israel por tercera vez para reunirse con Netanyahu en plena guerra en Medio Oriente, ¡sigue la cobertura EN VIVO!

La minería y el sector financiero lideran el crecimiento en la economía argentina, marcando un cambio significativo en el panorama económico del país.

En un contexto de economía libertaria bajo la administración de Javier Milei, los últimos datos oficiales revelan que la minería ha alcanzado un notable crecimiento del 9,6%, superando a la actividad financiera que, por su parte, presenta un crecimiento del 7,7% durante el año 2025. Este fenómeno marca una clara tendencia hacia la explotación de recursos naturales como motor de desarrollo económico.

Un Vistazo a los Sectores en Crecimiento

Mientras la minería y el sector financiero brillan, otros sectores atraviesan momentos desafiantes. La construcción ha mostrado un crecimiento modesto de solo 0,5%, lo que contrasta con los números alentadores de los líderes del mercado. Por otro lado, la industria manufacturera enfrenta un preocupante descenso del 2,6%, y el comercio (incluyendo tanto el mayorista como el minorista) se encuentra en un declive del 3,2%.

La Minería como Pilar Económico

El auge de la minería no es solo una cuestión de estadísticas; refleja un cambio en la estrategia económica del país. Las autoridades están impulsando políticas que favorecen la explotación de los recursos naturales, apuntando a generar divisas y mejorar la balanza comercial.

Retos para los Sectores Tradicionales

Frente a este crecimiento de la minería y la actividad financiera, los sectores tradicionales como la construcción y la manufactura deben replantearse sus estrategias. La caída en el comercio también alarma, evidenciando que hay áreas que requieren atención inmediata para evitar un estancamiento que podría afectar el desarrollo general del país.

Así, Argentina se encuentra en una encrucijada económica donde la minería se erige como un protagonista clave, mientras otros sectores luchan por encontrar su lugar en una economía en transformación.