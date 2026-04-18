Salvador Femenia: Las PyMEs luchan por escalar sus ventas y cubrir costos

A pesar de la leve desaceleración en la caída del consumo en Argentina, las proyecciones no son alentadoras. Salvador Femenia, representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, compartió sus preocupaciones sobre la situación actual del mercado.

En una reciente entrevista con Canal E, Salvador Femenia analizó el panorama del consumo en Argentina, indicando que aún persisten signos de debilidad. «El escenario se mantiene como en los últimos 11 meses«, sostuvo, y aunque la caída se ha reducido respecto a meses anteriores, la tendencia sigue siendo negativa. «Hasta ahora, habíamos visto descensos del 4,8% y 5,6% en meses pasados, y en este último mes la disminución fue más moderada, con un 0,6% interanual y un 0,4% intermensual«, explicó.

Factores Estacionales y su Impacto en el Consumo

El pequeño respiro en los números fue impulsado por el inicio del ciclo escolar, aunque Femenia aclaró que este crecimiento no es suficiente para cambiar la tendencia. «Este impulso no fue suficiente para revertir el esquema», afirmó.

El deterioro del consumo está intrínsecamente ligado al poder adquisitivo de los ciudadanos. «El 3,4% de incremento en el costo de vida contribuye a un atraso en los salarios», advirtió Femenia, quien también destacó la prolongada situación de paritarias limitadas, que ha llevado a un rezago considerable en los ingresos laborales.

El Impacto en las Pequeñas y Medianas Empresas

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son las más perjudicadas en esta situación. «Todo este contexto afecta directamente a las PyMEs, que enfrentan la mayor problemática», expresó. Estas empresas, que son fundamentales para el empleo y la economía, luchan por sostener sus estructuras, sin contar con la escala de ventas necesaria para afrontar los costos operativos.

Además, el entorno financiero actual complica aún más la recuperación de este sector. Femenia subrayó la urgencia de implementar medidas específicas. «Se necesita un plan para manejar o refinanciar las deudas acumuladas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales», enfatizó, sugiriendo que estas acciones son imperativas para revertir la situación actual del consumo en el país.