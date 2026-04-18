Paritaria Docente: El Lunes se Define, el Rechazo Toma la Delantera

La negociación salarial de los docentes cordobeses alcanza su clímax el próximo lunes, cuando la asamblea de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se pronuncie sobre la cuarta propuesta oficial, un aumento del 40%.

Un funcionario del gobierno expresó su frustración ante la situación: “¿Qué gremio no cerraría un acuerdo del 40% con una inflación de aproximadamente el 30%?” Sin embargo, las negociaciones han sido complejas y se anticipa que un prolongado estancamiento podría cambiar las posiciones actuales.

Reacciones previas y posiciones divididas

Los resultados sobre la votación inicial muestran una tendencia hacia el rechazo: 76 delegados se pronuncian en contra de la oferta, mientras que 58 están a favor. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno sugieren que si la votación se realizara por departamentos, la balanza podría inclinarse hacia la aceptación del acuerdo.

En este contexto, se llevan a cabo negociaciones en los pasillos del Panal, buscando acercar posturas en aspectos clave, especialmente sobre los jubilados. Algunos delegados sostienen que ciertos departamentos rechazarían la oferta a menos que se aborden sus preocupaciones. “Hay varios distritos que tienen un ‘no’ condicionado a alguna cláusula sobre jubilados”, indicó un funcionario del ministerio. Aún se discute si es conveniente otorgar el aumento y acompañarlo de descuentos salariales. «Esperemos el lunes», aseguran los encargados de las negociaciones.

El rol de la Capital en la decisión

La influencia del departamento Capital resulta crucial. Con 21 delegados en contra, representa casi el 30% de toda la oposición a la propuesta. Sin su bloque, la distancia entre las posturas se reduciría significativamente.

En el interior provincial, la situación es más variada. Distritos como Río Cuarto y Colón, con 7 delegados cada uno, abogan por el rechazo, mientras que San Justo, Unión y Punilla, con 6 delegados cada uno, apoyan la aceptación. Cuatro departamentos (Ischilín, Juárez Celman, Río Seco y Totoral) aún no han definido su posición, lo que añade incertidumbre a la votación.

La facción más radical del sindicato ya ha dejado claro su rechazo a la oferta. En un comunicado interno, expresaron: «Las escuelas rechazan la propuesta, que continúa siendo insuficiente y perjudicial para nuestros jubilados».

La postura del gobierno

Desde el gobierno provincial, se minimizan las señales de oposición. “El rechazo no tiene sentido más allá de la política”, comentó un funcionario, refiriéndose a los sectores que promueven el voto negativo. Asimismo, el gobierno ha establecido cuál sería su estrategia en caso de rechazo: «Si la asamblea vota en contra, decidiremos si liquidamos el acuerdo o si avanzamos mediante decreto para continuar negociando», afirmaron. La intención es no perjudicar a los docentes y, si es necesario, otorgar el aumento mediante un decreto.

El análisis por departamentos: una mirada más detallada

A pesar de que el conteo por delegados muestra un 76% en contra y un 58% a favor, un análisis más profundo por departamentos revela que muchos distritos del interior, especialmente los de menor tamaño, tienden a aceptar la propuesta. Distritos como Calamuchita, Cruz del Eje, Minas y otros se alinean con la aceptación, mientras que opuestos incluyen a Capital, Colón y Río Cuarto.

Funcionarios gubernamentales indicaron que en algunos departamentos el rechazo podría estar condicionado a ciertos puntos, lo que abre posibilidades para futuras negociaciones incluso después de la votación.

Si la asamblea aprueba la oferta, se firmará un acuerdo, finalizando así esta etapa de las negociaciones. Por el contrario, si prevalece el rechazo, el gobierno decidirá entre avanzar con un decreto o reiniciar las negociaciones, sin descartar la posibilidad de un prolongado conflicto.

El lunes marcará un hito en la relación entre el sindicato docente y el gobierno de Martín Llaryora en un año electoral decisivo.