Accidente mortal en M90: Dos fallecidos tras choque por conducción en sentido contrario en Perth y Kinross

Un lamentable choque ocurrido en la M90 ha resultado en la muerte de dos hombres, generando una conmoción en la comunidad de Kinross, Escocia.

El accidente se produjo cerca de las 10:30 PM del viernes, cuando un vehículo aparentemente circulaba en dirección opuesta en la carretera. Según informes de la policía, un Ford Kuga gris se dirigía hacia el norte por la vía sur de la M90, cuando colisionó de manera frontal con un Vauxhall Corsa blanco que circulaba correctamente.

Detalles del Accidente

Los dos conductores, un hombre de 44 años al volante del Kuga y un joven de 20 años conduciendo el Corsa, fallecieron en el lugar del impacto. La tragedia tuvo lugar cerca de la salida siete en el tramo que conecta con Perth y Kinross.

Investigación en Curso

La policía ha instado a cualquier persona que haya sido testigo del suceso o que tenga grabaciones de cámaras de coche a que se comunique con ellos. La oficial Lyne Williamson, integrante de la división de apoyo operativo de la Policía de Escocia, expresó sus condolencias a las familias afectadas: “Mis pensamientos están con los allegados de los hombres que han perdido la vida en este trágico incidente”.

Cierre de la Carretera

Como resultado del accidente, la M90 fue cerrada al tráfico en dirección sur entre los tramos seis y siete durante aproximadamente 16 horas para facilitar la investigación de las causas del siniestro.