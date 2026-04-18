Vandalizan monumento a héroes de Malvinas; un veterano lo restaura

Un acto de vandalismo ha conmocionado a la comunidad al dañar un espacio que rinde homenaje a los héroes de Malvinas, lo que ha motivado una emotiva respuesta de un excombatiente que se acercó a limpiar el lugar.

Este sábado, la sociedad argentina se enteró de un lamentable hecho: el monumento dedicado a los Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicado en el Paseo Guardia de las Estrellas, fue vandalizado. Inscripciones no autorizadas fueron realizadas en las placas detrás del homenaje al Soldado Mario Almonacid, causando una gran indignación entre los ciudadanos.

Un Acto que Lastima a Todos

El ataque ha sido un golpe duro para quienes valoran este sitio, que recuerda a los caídos en la guerra, a los que fallecieron en la posguerra y a los veteranos que lucharon por la soberanía nacional. Un veterano, conmovido, se presentó en el lugar y, con sus propias manos, limpió las inscripciones que alteraron el espacio sagrado.

Él mismo expresó que el dolor que siente refleja la lucha de todos los que participaron en ese conflicto, enfatizando que la memoria de los héroes debe ser mantenida viva durante todo el año, no solo cada 2 de abril.

Un Llamado al Respeto y la Conciencia

Además, hizo hincapié en la importancia de que la comunidad, y sobre todo las nuevas generaciones, respeten y cuiden estos espacios emblemáticos. “Son monumentos que nos recuerdan el sacrificio de nuestros héroes. Debemos educar a los más jóvenes sobre su significado”, afirmó.

Propuestas para Mejorar la Seguridad

Ante este preocupante incidente, el veterano también propuso medidas de seguridad más efectivas, como la instalación de cámaras de vigilancia, mejor iluminación y mayor control en la zona del monumento. “Si es necesario, yo mismo estaré aquí como centinela”, añadió en una entrevista con Crónica.

Enfatizó que aunque hay cámaras en áreas cercanas que podrían ayudar a identificar a los responsables, es vital seguir promoviendo el respeto por la causa de Malvinas, recordando la importancia de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la patria.