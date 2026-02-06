Milei y el Kirchnerismo: ¿Un paralelismo según The Wall Street Journal?

La reciente renuncia de Marco Lavagna al INDEC y la postergación del nuevo índice de inflación han reavivado tensiones en el ámbito económico argentino. Un análisis profundo revela preocupaciones sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Un Contexto de Inestabilidad Económica

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha encendido las alarmas en los mercados. La decisión del gobierno de diferir la implementación de un nuevo índice de inflación, esperado desde hace tiempo, ha generado especulaciones y desconfianza entre los inversores.

El Wall Street Journal ha señalado similitudes entre la actual gestión y los mandatos kirchneristas, advirtiendo que la integridad del organismo está en juego en un momento crucial para el plan económico del presidente Javier Milei.

¿Qué Implicaciones Tiene el Nuevo Índice de Inflación?

El nuevo índice se diseñó para reflejar más fielmente la realidad económica del país, pero su aplicación ha quedado en suspenso. Según economistas, una postergación prolongada puede llevar a una subestimación de las actuales alzas de precios y afectar gravemente la percepción del «shock terapéutico» que impulsa el gobierno.

La Sensibilidad de los Datos Inflacionarios

El artículo del WSJ resalta que la inflación en Argentina es un tema altamente sensible, dado su impacto en salarios, jubilaciones y políticas sociales. Cualquier cambio en la metodología del INDEC podría convertirse en un asunto de gran controversia política y financiera.

El economista Carlos Melconian argumenta que el nuevo índice podría haber registrado apenas un pequeño incremento en la inflación en comparación con los datos oficiales, pero las proyecciones de aumentos en tarifas energéticas podrían crear una disonancia significativa.

Reacciones del Sector Privado y el Impacto en los Mercados

Las críticas desde el sector privado no se han hecho esperar, con algunos consultores acusando al gobierno de manipulación de datos. El temor a que las cifras oficiales pierdan credibilidad trasciende al ámbito doméstico y pone en riesgo la confianza internacional, especialmente con el respaldo financiero que Argentina recibió del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Relaciones Políticas y Financiamiento

La alianza política de Milei con figuras como Donald Trump ha sido parte del enfoque estratégico del gobierno, pero los recientes cambios en las proyecciones de financiamiento por parte de instituciones como JPMorgan Chase ilustran el clima de desconfianza creciente.

Lecciones del Pasado: Kirchnerismo y Macri

El Wall Street Journal ha trazado paralelismos con la administración kirchnerista, donde el manejo de las estadísticas contribuyó a la crisis de confianza actual. Se recuerda que durante esos años, la manipulación de datos fue un recurso empleado para mantener a raya la deuda indexada, aunque a un alto costo en la reputación del país.

Marcos Buscaglia advierte que, aunque el contexto actual no se asemeje completamente al pasado, cualquier variación en las reglas previamente establecidas puede resultar en un desprestigio significativo, especialmente después de los esfuerzos de la administración de Mauricio Macri por restaurar la credibilidad del INDEC.