El Pianista que Revela el Arte Vivo del Jazz

La tercera visita del reconocido pianista estadounidense Benny Green a Buenos Aires resultó en una noche vibrante llena de jazz y emociones. Su concierto, parte del festival Summertime 2026, fue más que una simple presentación, fue una celebración del jazz como forma de arte en constante evolución.

Un Concierto Dinámico y Conectado

Benny Green es un maestro de la comunicación a través de su música. Desde el primer acorde, estableció una conexión intensa con el público, ofreciendo un repertorio que no solo estaba bien seleccionado, sino que también fluía como una narrativa musical. Su habilidad para combinar ritmos sólidos con expresiones emocionales mantuvo a la audiencia cautivada.

Inicio Poderoso con «Cedar Would»

El show comenzó con Cedar Would, un homenaje al legendario Cedar Walton. Esta elección reveló no solo la claridad y energía que caracterizaban a Walton, sino también la fresca interpretación de Green, quien se conecta con la tradición sin perder su originalidad.

Contrastes Musicales

El swing de Green, que se destacó en temas de varios tempos, se respaldó por una mano izquierda activa, alternando entre walking bass y acordes rítmicos, mientras que su mano derecha ofrecía melodías claras y emocionantes. Esta dualidad se sintió en su composición original Seoul Station, donde hizo guiños a Thelonious Monk, con un dialogo fascinante entre ambas manos.

Momentos de Intimidad Musical

La interpretación de If You Could See Me Now, de Tadd Dameron, llevó la atmósfera a un nivel íntimo. Green, con un toque sutil y delicado, creó un ambiente envolvente en el que cada nota resonaba con significado y profundidad.

Energía de la Ciudad con «N.Y. Attitude»

La vitalidad de Nueva York se apreció a través de N.Y. Attitude, donde, incluso en las secciones más rápidas, cada nota mostró claridad y propósito, llevando al público a disfrutar de una travesía musical llena de energía.

Homenajes y Nuevas Creaciones

El legado de Oscar Peterson, quien fue mentor de Green, se hizo presente durante la emotiva interpretación de Once Upon a Time. Con este tributo, Green manifestaba su respeto y conexión con la historia del jazz, dedicando su interpretación a su querido amigo, el guitarrista Russell Malone, fallecido recientemente.

Este ambiente de respeto y emoción continuó con For Duke Pearson, donde Green encapsuló la esencia de la obra con una interpretación que evocó tanto la nostalgia como la esperanza. Su capacidad de transformar cada nota en un mensaje poderoso era palpable en cada acorde.

Closure Magnífico y Nuevas Composiciones

El medley final presentó un tributo al hard bop con Come On Home y Virgo, cerrando una noche mágica que revitalizó el arte del jazz. Benny Green dejó a todos con una profunda conexión musical, recordando la importancia de la tradición mientras impulsaba la música hacia el futuro.

Noche Inolvidable en el Bebop Club

El mayor deleite de la velada fue Blues for Buenos Aires, un homenaje original que capturó la esencia de nuestra ciudad con una energía arrolladora. Entre ritmos vibrantes y melodías conmovedoras, Green demostró su maestría en la interpretación.

Detalles del Festival

Bebop Club: Festival Summertime 2026. Función: jueves 5 de febrero. Próximas funciones: domingo 8, a las 19 y 21:30. La magia del jazz continúa en Buenos Aires con Benny Green.