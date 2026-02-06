Adorni y Quirno: Detalles del Acuerdo con EE. UU. en Conferencia de Prensa

En una jornada clave para las relaciones bilaterales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, brindarán hoy una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el Acuerdo Comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

La firma del acuerdo, que se realizó el jueves, busca potenciar el intercambio comercial y atraer inversiones, marcando un avance significativo en la política de alineación geopolítica del país. Este pacto se convierte en el primero de su tipo en la región, un hito destacado en la relación entre ambos países.

Detalles de la Firma en Washington

El canciller Quirno encabezó la delegación argentina en Washington, donde formalizó el acuerdo junto a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Quirno expresó su satisfacción por el logro: “¡La Argentina será próspera!”

La comitiva incluyó al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, así como a otros funcionarios clave, como Luis Kreckler, el jefe negociador del acuerdo, y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios.

Implicaciones Económicas del Acuerdo

Desde el gobierno, se considera que este entendimiento traerá consigo la reducción de aranceles y la eliminación de trabas regulatorias, lo que permitirá a EE.UU. acceder preferencialmente a sectores estratégicos como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y farmacéuticos.

Impacto en el Sector Agropecuario

El acuerdo también abre nuevas oportunidades para el sector agropecuario de Argentina, que permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral, simplificando los procesos sanitarios y mejorando el acceso bilateral para la carne vacuna.

Expectativas para la Conferencia de Prensa

La conferencia de prensa, programada para las 13:30 horas en la Casa Rosada, será la primera del año 2026, y desde el equipo de comunicación anticipan que habrá “sorpresas” en el anuncio.