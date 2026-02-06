Meta destinará hasta 135.000 millones de dólares para impulsar su estrategia de IA.

La gigante tecnológica busca desafiar a Google, Amazon y Microsoft con el lanzamiento de avances significativos en inteligencia artificial para 2026.

Meta ha presentado recientemente sus ambiciosos planes para el próximo año, centrados en la integración de inteligencia artificial en sus plataformas. La empresa se enfoca en el desarrollo de agentes para comercio electrónico y nuevas funcionalidades en sus redes sociales, que prometen transformar la experiencia del usuario.

Agentes de IA para Mejorar la Experiencia de Compras

Con una clara orientación hacia el comercio electrónico, Meta desarrollará asistentes de IA personalizados que facilitarán a los consumidores la búsqueda de productos, la comparación de precios y la finalización de compras de forma rápida y eficiente. Esta innovación tiene como objetivo simplificar el proceso de compra, haciendo que la experiencia en línea sea más accesible para todos.

Potenciando la Personalización en Redes Sociales

La compañía también planea aplicar inteligencia artificial para mejorar la personalización en Facebook, Instagram y Threads. Las nuevas herramientas permitirán adaptar el contenido y las recomendaciones según las preferencias individuales de los usuarios, aumentando así el interés y el tiempo de permanencia en las plataformas.

Inversiones Estratéticas para un Futuro Dominante

Para apoyar esta misión, Meta destinará entre u$s 115.000 y u$s 135.000 millones en 2026, casi el doble de sus inversiones de 2025, que fueron de u$s 72.000 millones. Este esfuerzo busca reforzar su infraestructura de inteligencia artificial y mantener su liderazgo en el ámbito tecnológico frente a competidores como Google, Amazon y Microsoft.

Herramientas de IA al Alcance de las Empresas

Además, las soluciones de inteligencia artificial estarán disponibles para empresas, ayudando en la gestión de clientes y la automatización de procesos internos. Este enfoque promete transformar no solo la experiencia del consumidor, sino también optimizar las operaciones empresariales.

Meta Explora Nuevas Opciones de Membresía

En una evolución de su modelo de negocio, Meta ha anunciado que probará suscripciones de pago con funciones exclusivas, mientras mantiene un nivel básico gratuito para todos los usuarios. Según declaraciones realizadas a TechCrunch, las membresías buscarán ofrecer una experiencia premium con herramientas adicionales que favorezcan:

Mejoras en Productividad y Creatividad

La suscripción ofrecerá características como:

Listas de audiencia ilimitadas .

. Opciones avanzadas de control de contenido compartido .

. Posibilidad de ver quién no te sigue de vuelta en Instagram y consultar historias de manera anónima .

en Instagram y consultar historias de manera . Integración de inteligencia artificial avanzada, incluyendo herramientas como Manus y Vibes.

Con estos audaces movimientos, Meta está plantando cara a la competencia y redefiniendo su papel en el mercado digital, invitando a los usuarios y empresas a experimentar un futuro cada vez más conectado e innovador.