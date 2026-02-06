Clima en AMBA: Alivio y menos calor este viernes, sin lluvias, según el SMN

Olas de Calor en Argentina: Las Temperaturas que Marcarán el Fin de Semana

Un informe reciente del organismo meteorológico revela los máximos históricos de temperaturas en diversas regiones del país, destacando un intenso calor en el norte argentino.

Temperaturas Extremas en el Norte Argentino

Según los datos compartidos, las localidades del norte se enfrentan a un notable aumento de las temperaturas. Las Lomitas se posiciona a la cabeza con ¡40.6 °C!, seguida de Santiago del Estero con 39.8 °C.

6 FEB | 🥵 Ayer, el calor se concentró en el norte argentino. Este fue el ranking de Tmáx 👇

Las Lomitas 40.6

Sgo del Estero 39.8

Ituzaingó 39.5

Ceres 39.1

Formosa 39.1

Rivadavia 39

Resistencia 38.7

Mercedes (Ctes) 38.5

Concordia 38.4

Monte Caseros 38.4

Paso de los Libres 38.2 pic.twitter.com/BaCgXHk2mn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2026

Variabilidad Climática en la Región NEA

Las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes experimentan un clima cambiante, con predominio de nubes y sol intermitente, generando un ambiente cálido.

Calor Intenso en la Franja Central

Durante el fin de semana, se anticipan temperaturas que superarán los 33 °C, especialmente en el NOA y el centro del país. Las altas temperaturas se sentirán intensamente.

El tiempo en el país, región por región

Condiciones Meteorológicas en Chubut

En las zonas de Chubut afectadas por incendios, la presión térmica ha disminuido, y la temperatura mínima actualmente se encuentra en 11 °C. Se prevé que las lluvias lleguen el domingo por la tarde.

Clima para el Fin de Semana

Entre el sábado y el domingo, las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C, con cielos mayormente despejados. El SMN aconseja a la población adoptar precauciones, como usar protector solar e hidratarse adecuadamente.





Temperaturas en el Área Metropolitana

Para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, se prevé un rango térmico que oscila entre los 19 °C y 23 °C, con un cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol.