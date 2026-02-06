Donald Trump Lanza Sitio Web en EE. UU. para Comprar Medicamentos a Precios Reducidos

La administración de Donald Trump presenta un innovador sitio web que promete ayudar a los estadounidenses a acceder a medicamentos a precios más bajos. Con esta iniciativa, el gobierno busca cambiar la forma en que los ciudadanos adquieren sus medicamentos esenciales.

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de TrumpRx.gov, un sitio diseñado para reducir los costos de los medicamentos recetados en Estados Unidos. Esta plataforma reúne más de 40 productos de cinco importantes laboratorios farmacéuticos que han acordado precios más accesibles, incluyendo AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.

Funcionamiento del Sitio

TrumpRx.gov promete ser el portal con «los precios más bajos del mundo en medicamentos», mostrando opciones populares como tratamientos para la pérdida de peso, incluyendo Ozempic y Wegovy.

Los usuarios pueden buscar su medicamento, imprimir un cupón y presentarlo en la farmacia para disfrutar del precio reducido.

Es importante destacar que el sitio no realiza la venta directa de medicamentos. Actúa como un puente, guiando a los estadounidenses hacia los sitios web de los fabricantes o proporcionando cupones para compras en farmacias.

Acceso a Descuentos Significativos

Según la administración, esta plataforma permitirá a los pacientes acceder a descuentos sustanciales en muchos de los medicamentos más populares y costosos del país. Esto se traducirá en precios similares a los que se manejan en otras naciones desarrolladas.

La iniciativa busca desafiar el poder de fijación de precios de la industria farmacéutica. La Casa Blanca afirma que el presidente Trump cumple con su promesa de que los estadounidenses ya no tendrán que asumir altos costos para subsidiar precios más bajos en el resto del mundo, un cambio que muchos consideraban imposible.