Paro de Colectivos en AMBA: Líneas que No Circulan Hoy, 6 de Febrero

Este viernes, el área metropolitana de Buenos Aires enfrenta un paro de colectivos que afecta a varias líneas de transporte, desencadenado por reclamos salariales de los choferes. La medida, tomada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), podría extenderse si no se llega a un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado un paro de colectivos que comenzó a la medianoche del 6 de febrero, impactando al menos a 16 líneas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los choferes exigen el cumplimiento de pagos salariales y viáticos, alegando que las empresas involucradas, como Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), no han cumplido con sus obligaciones.

Detalles del Paro y Consecuencias

Desde las primeras horas de la jornada, los colectivos han dejado de circular, y el servicio permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso. Esta situación ha generado inconvenientes para miles de usuarios, especialmente en las zonas norte y sur del conurbano bonaerense, así como en partes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los representantes de MOGSM han señalado que «el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma, se ve vulnerado una vez más». La falta de pagos de sueldos y viáticos condujo a la decisión de cesar las actividades de transporte público a partir de la medianoche del viernes.

Posibilidad de Extensión del Paro

Los gremios han advertido que la medida de fuerza podría prolongarse si no se producen avances en las negociaciones con los empresarios del transporte. Esta incertidumbre mantiene en alerta a los usuarios que dependen del servicio diario.

Qué Líneas de Colectivos No Circulan Hoy

Las siguientes líneas no se encuentran operando como resultado del paro de colectivos:

– MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603, 619;

– MOGSM: 333, 407, 437, 707;

– San Juan Bautista: 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513;

– Otras: 22 (de Quilmes a Retiro), 166 (de Palermo a Morón), 236, 504 y 634.

Áreas Afectadas en Buenos Aires

El paro impacta en diversas regiones del conurbano. Por ejemplo, la línea 707 conecta CABA con el norte del conurbano, mientras que la 407 lo hace con el sur. Otros servicios, como el 504, enlazan localidades del oeste con la capital.

La retención de tareas también afecta a las líneas que cubren zonas clave del norte y sur del conurbano bonaerense. Los usuarios enfrentan desafíos significativos para sus traslados diarios debido a esta paralización del servicio.