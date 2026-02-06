Nuevo Régimen Simplificado para Declarar Impuesto a las Ganancias

Descubre cómo el reciente régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias puede beneficiarte. Hablamos con la tributarista Valeria Díaz sobre las claves y requisitos de esta iniciativa que motiva a los contribuyentes a poner en orden su situación financiera.

La reciente implementación del régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, fruto de la ley de inocencia fiscal, ha captado la atención de muchos argentinos que buscan regularizar su situación patrimonial. En este contexto, entrevistamos a la experta tributaria, Valeria Díaz, quien nos brindó detalles sobre este nuevo mecanismo.

Requisitos para Acceder al Régimen Simplificado

Este esquema está dirigido a personas y sucesiones indivisas residentes en el país, aunque no todos son elegibles. Díaz destaca los requisitos fundamentales: “Los ingresos totales, sean grabados, exentos o no grabados, no deben superar los 1.000 millones de pesos”, detalló.

Además, existe un límite en el patrimonio: “El total de bienes, tanto dentro como fuera del país, no puede exceder los 10.000 millones de pesos. Si se supera esta cifra, la adhesión a este régimen simplificado no es posible”, explicó.

Importante Exclusión y Monotributistas

Díaz también hizo hincapié en una exclusión importante: “El contribuyente no puede estar catalogado como gran contribuyente nacional”. Esto se vuelve relevante para quienes actualmente están bajo el régimen del monotributo: “Es necesario destacar que deberán comenzar a pagar ganancias, ya que este régimen no lo contempla”, puntualizó.

Impulsando la Declaración de Bienes

A pesar de las restricciones, la especialista subrayó el espíritu de esta ley: “El objetivo es motivar a los contribuyentes a que saquen los dólares que tienen guardados. Este régimen busca incentivar que quienes no han declarado hasta ahora lo hagan”, apuntó Díaz.

El cambio en la forma de calcular el impuesto es crucial: “Ya no se consideran los gastos consumidos ni la variación patrimonial, lo que resulta beneficioso para el contribuyente. Esto alienta a que quienes tienen dólares escondidos los declaren”, concluyó.