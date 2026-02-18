Milei y Trump se Encuentran: Nace el Consejo de Paz

El presidente argentino, Javier Milei, realizará un viaje a Estados Unidos este miércoles. Su objetivo principal: participar en la primera reunión del Consejo de Paz, un organismo recientemente instaurado en el Foro Económico Mundial de Davos.

Milei se encuentra en medio de tensiones políticas en Argentina, con la reforma laboral a la vista en el Congreso. Sin embargo, esta no será una barrera para cumplir su compromiso con Donald Trump, quien busca remodelar el panorama internacional a través de este nuevo consejo.

Un Encuentro Significativo en el Consejo de Paz

El Consejo de Paz, diseñado para supervisar la reconstrucción de Gaza, se ha expandido. Trump ha anunciado una inversión de 5.000 millones de dólares para llevar a cabo obras en la región. Esta reunión será clave para impulsar la total operatividad del consejo, que pretende incluso reemplazar parte de las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta ahora, varios países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Israel y Egipto, se han sumado al consejo. Sin embargo, importantes aliados de EE.UU. en la OTAN, como Italia, han optado por no involucrarse, generando debates sobre la dirección de la política internacional que impulsa el expresidente estadounidense.

La Estrategia en la Política Argentina

El viaje de Milei coincide con un panorama complicado en la política local. La media sanción de la reforma laboral ha desatado intensos debates. En esta ocasión, el presidente estará acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes también enfrentan críticas por diversas decisiones gubernamentales.

En la agenda de Milei se destacarán encuentros clave, como uno con Patricia Bullrich, quien lidera las negociaciones sobre cambios en licencias médicas dentro de la reforma laboral. La expectativa del gobierno es agilizar estos procesos antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo.

Proyectos en el Horizonte

El gobierno tiene como objetivo final pasar esta reforma, pero también busca evitar que el ritmo político decaiga. Aparte de la reforma laboral, otras iniciativas relacionadas, tales como la reforma electoral y la nueva ley de glaciares, están en el tapete para ser discutidas.

En contextos como este, Milei tiene programado regresar a EE.UU. en poco tiempo, donde participará en el Argentina Week, una plataforma para fomentar la imagen de Argentina en el extranjero. Estas acciones son parte de un esfuerzo mayor por establecer relaciones internacionales sólidas y respaldar la gobernabilidad en su país.