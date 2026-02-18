Trump anunciará pronto su decisión sobre la venta de armas a Taiwán

El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en conversaciones con su par chino, Xi Jinping, sobre las futuras ventas de armas a Taiwán. Esta situación podría marcar un punto decisivo en el respaldo a la defensa del territorio autónomo.

Durante su regreso en el Air Force One, Trump comunicó a los medios: “He estado hablando con Xi sobre este tema. Tuvimos una buena conversación y pronto tomaremos una decisión”. Esta declaración subraya la creciente tensión en la relación entre Estados Unidos y China, especialmente en lo que respecta a la seguridad de Taiwán.

Tensiones Crecientes en el Mar del Sur de China

El respaldo militar de Estados Unidos hacia Taiwán ha generado desavenencias entre Washington y Pekín, especialmente con una reunión programada para abril entre ambos líderes en China. En los últimos años, China ha redoblado sus esfuerzos para reafirmar su posición sobre Taiwán, considerada parte de su territorio.

Conexiones Comerciales y Problemas de Seguridad

Ambos presidentes ya habían conversado a principios del mes, una charla que Trump describió como “excelente”. Sin embargo, la versión china instó a Estados Unidos a “manejar la cuestión de las ventas de armas con prudencia”, una declaración que ha llamado la atención por su particularidad y claridad.

Nueva Ronda de Ventas de Armas en el Horizonte

De acuerdo con el Financial Times, Estados Unidos está trabajando en una nueva serie de ventas de armas a Taiwán, lo que ha creado inquietud en el gobierno chino. Esta transacción se uniría a un acuerdo anterior por 11 mil millones de dólares anunciado en diciembre, que busca robustecer la capacidad defensiva del país insular.

Un Acuerdo Comercial que Fortalece los Laços Económicos

Además, Estados Unidos y Taiwán han consolidado recientemente un pacto comercial que estrecha aún más sus lazos económicos. Este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que también amplia el acceso al mercado para productos estadounidenses en Asia. Se prevé que canalice miles de millones de dólares hacia proyectos en sectores energético y tecnológico en Estados Unidos.