Sin Esperanza: La Búsqueda por Su Vida

La Prefectura Naval Argentina ha emitido un pronóstico desalentador sobre la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció mientras buscaba su titulación como buzo. Las autoridades informan que "la posibilidad de encontrarla con vida es nula".

Un cambio alarmante en la búsqueda

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, comunicó en Radio Mitre que a pesar de que la búsqueda sigue en marcha, es fundamental no crear «falsas expectativas», dado que ya han transcurrido más de 24 horas desde la última vez que se vio a Sofía, quien se encontraba a 25 metros de profundidad.

Los hechos que rodean su desaparición

La joven oriunda de Moreno desapareció el lunes en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, mientras participaba en una inmersión para obtener su certificación con un grupo de buceo. Según Wagner, ella buscaba obtener su titulación junto a una escuela de buceo y estaba acompañada por su novio y otros estudiantes.

Detalles de la inmersión

Durante la actividad, Sofía bajo junto a cuatro compañeros y dos instructores, pero fue la única que no logró regresar al bote. Su desaparición fue reportada tan pronto como se dio por finalizada la actividad en la zona de Punta Cuevas.

Una inmersión que se tornó peligrosa

El grupo de buceo era experimentado y partió en una embarcación de Freediving Patagonia. Sin embargo, la pareja de buceo de Sofía regresó a la superficie y reportó que ella había tenido un «inconveniente» y no emergió. Wagner explicó que la joven pudo haber sufrido un ataque de pánico, lo que la habría llevado a no seguir los procedimientos de seguridad necesarios para ascender.

Condiciones seguras pero complejas

A pesar de la profundidad, que varía entre 20 y 30 metros, Wagner aseguró que el lugar era apto para la actividad de buceo. La zona, que cuenta con un arrecife artificial cercano a la costa, ofrecía buena visibilidad y era considerada segura para realizar inmersiones de formación.

Acciones rápidas de rescate

Tras recibir la alerta de desaparición, la Prefectura movilizó rápidamente a un equipo de siete buzos para intensificar la búsqueda, gracias a que la estación de salvamento se encuentra a sólo unos minutos del lugar donde el grupo buceaba.

Reacciones ante la situación

Por su parte, el novio de Sofía criticó el accionar de la Prefectura, describiéndolo como «burocrático». No obstante, las autoridades han enfatizado la rapidez con la que se ha gestionado la situación tras la desaparición.