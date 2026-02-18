Nuevo estudio revela cómo el cerebro regula su propio flujo sanguíneo

Investigadores de la Universidad de California en San Diego y del Instituto de Neurociencia de Shanghái han descubierto nuevos aspectos sobre la regulación del flujo sanguíneo en el cerebro humano, ofreciendo nuevas oportunidades para entender diversas enfermedades neurológicas.

Con un enfoque en modelos matemáticos y técnicas experimentales, el reciente estudio publicado en *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)* arroja luz sobre los complejos mecanismos de la circulación cerebral.

La complejidad de la arquitectura vascular cerebral

Los expertos destacan que la red de vasos sanguíneos en el cerebro es no solo compleja, sino que también responde a patrones específicos de organización. En particular, los nodos divergentes predominan en la corteza cerebral, rodeando las arteriolas penetrantes, considerados los principales accesos de sangre al tejido cerebral.

El papel crítico de los pericitos

Estos nodos, compuestos por ramificaciones que emergen de una arteriola, están rodeados por pericitos. Estas células especializadas son clave para modificar el diámetro de los vasos sangüíneos y, como resultado, regular el caudal sanguíneo.

Respuestas rápidas a la actividad neuronal

La estructura anatómica del cerebro permite que el flujo sanguíneo se adapte rápidamente a las demandas cambiantes de actividad neuronal. Los pericitos funcionan como tanto sensores como ejecutores de respuestas vasculares, asegurando que cada zona del cerebro reciba el suministro adecuado de sangre en cada instante.

Hallazgos relevantes sobre los capilares de transición

El modelo creado en la Universidad de California y validado experimentalmente en Shanghái revela que solo los capilares de transición, ubicados en el punto de ramificación de las arteriolas hacia la red capilar, tienen la capacidad de regular el flujo de sangre con eficacia. Estos capilares son esenciales para controlar la cantidad de sangre que llega a las neuronas cercanas.

Coordinación en la regulación del flujo

Los hallazgos indican que la dilatación de un único capilar no es suficiente para provocar cambios significativos en el flujo sanguíneo. En cambio, la coordinación simultánea de múltiples capilares resulta determinante para una modulación eficaz que responda a fluctuaciones en la actividad neuronal. La sincronización de esta dilatación permite adaptaciones rápidas y localizadas, mientras que la falta de ella puede comprometer la estabilidad del flujo cerebral.

Técnicas avanzadas para validar el modelo

Los científicos utilizaron microscopía confocal de campo de luz para visualizar y seguir en tiempo real el movimiento de células sanguíneas individuales dentro de una malla de más de 3.000 ramas. Este método permitió una resolución espacial de 2 micrómetros y una temporal de 14 milisegundos.

Resultados y aplicaciones futuras

Los datos obtenidos evidencian importantes fluctuaciones en el flujo sanguíneo y subrayan la relevancia de la ubicación de los pericitos en torno a los nodos divergentes para controlar la microcirculación. Este conocimiento no solo aporta nuevas herramientas para interpretar estudios de neuroimagen, como las resonancias magnéticas, sino que también facilita la identificación temprana de alteraciones relacionadas con enfermedades neurovasculares.