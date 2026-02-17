Rentabilidad e Impacto en Startups Regionales: ¿Cómo lo Logran?

La plataforma de compra y venta de automóviles Kavak ha alcanzado un hito significativo tras recibir una inversión de 300 millones de dólares, consolidando su presencia en el mercado latinoamericano.

Kavak, la innovadora plataforma de automóviles, ha cerrado una ronda de financiación Serie F por 300 millones de dólares, lo que le permitirá acelerar su crecimiento y fortalecer su negocio tecnológico y financiero en Latinoamérica. Esta operación fue liderada por Andreessen Horowitz, a través de su fondo a16z Growth.

Detalles de la Inversión

El fondo aportó 200 millones de dólares, marcando su mayor inversión en una sola empresa en la región y su primera en Latinoamérica desde la creación de a16z Growth. La ronda fue co-liderada por WCM Investment Management y también contó con la participación de otras firmas como Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac y Allen & Company LLC.

Un Año de Crecimiento Sostenido

El anuncio, realizado desde Ciudad de México, llega tras un 2025 crucial para la compañía, que logró casi 120,000 transacciones y un impresionante crecimiento del 40% respecto al año anterior. Además, Kavak alcanzó su primer mes de rentabilidad global consolidada a finales de 2025, impulsada principalmente por su éxito en el mercado mexicano y mejoras en Chile y Medio Oriente.

Estrategia y Futuro de Kavak

Carlos García Ottati, ejecutivo de la compañía, destacó que la estrategia se basa en tres pilares fundamentales: ampliar el acceso a la compra de autos, combatir el fraude y la informalidad, y aumentar la confianza de los consumidores en el mercado de vehículos seminuevos. «Kavak nació para construir soluciones para todos», afirmó Ottati.

Innovación y Financiamiento

Desde su creación, la fintech de Kavak ha otorgado más de 1,000 millones de dólares en créditos. La empresa también está invirtiendo en inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y optimizar procesos internos. Actualmente, solo el 5% de los vehículos vendidos requiere servicios de postventa, una cifra que muestra la eficacia de los estándares de calidad implementados.

Inversión en Tecnología y Ecosistema

Mirando hacia el futuro, Kavak destinará los fondos recibidos a consolidar su posición financiera, expandir sus capacidades de financiamiento, desarrollar nuevos productos fintech e invertir en tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial. La empresa busca seguir fortaleciendo su ecosistema de marketplace, colaborando con más de 5,000 socios comerciales en la región.