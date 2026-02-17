Urgente: Necesitaba Decidir Rápido

Tras ser hospitalizado en Punta del Este por un virus desconocido, el empresario de la carne Alberto Samid fue trasladado en un avión sanitario a Argentina. Agradecido por el apoyo, expresó su deseo de recibir atención médica en su país.

Alberto Samid fue el protagonista de una controversia reciente tras ser evacuado en un avión de emergencia desde Uruguay a Argentina. El empresario había sido ingresado por una infección urinaria, pero su condición se complicó al detectar un virus en su sangre.

La Urgencia de su Traslado

Antes de partir, Samid se mostró inquieto. «Estoy estable, pero tengo que irme rápido para saber qué tengo», declaró mientras era evacuado en camilla hacia el aeropuerto de Laguna del Sauce. Sus comentarios reflejan no solo su preocupación por la salud, sino también su frustración con el sistema.

Demandas a la Gobernación

El empresario no dudó en criticar al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al secretario de Turismo, Daniel Scioli, por su falta de respuesta a su solicitud de un avión sanitario. «¿Para qué tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?», cuestionó, dejando clara su indignación por la situación.

Reacciones y Respuestas Oficial

Frente a la ola de críticas, fuentes del gobierno bonaerense afirmaron que no es un privilegio acceder al celular de un funcionario y que un traslado sanitario requiere procedimientos formales no convenientes a través de redes sociales.

«Un traslado sanitario es un tema muy complejo», indicaron, destacando que el proceso implica coordinación entre las instituciones médicas y la obra social del paciente. Sin embargo, el Ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, se puso en contacto con Samid tras su publicación en redes para aclarar la situación y facilitar su retorno.

Una Situación Complicada

Finalmente, las aclaraciones apuntaron que el vuelo de regreso sería cubierto por su obra social, Osde, lo que subraya un punto crucial: la importancia de contar con una atención médica adecuada en situaciones críticas.

La experiencia de Samid ha puesto de relieve la relación entre la salud pública y los problemas administrativos en el contexto argentino, generando un debate que promete extenderse en los días siguientes.