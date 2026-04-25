Militar estadounidense ganó más de $400,000 apostando sobre la captura de Maduro

Un militar estadounidense enfrenta serias acusaciones tras utilizar secretos de Estado para beneficiarse en apuestas relacionadas con el arresto de Nicolás Maduro.

Gannon Ken Van Dyke, un soldado de 38 años del Ejército de EE.UU., fue denunciado por aprovechar información confidencial sobre la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y ganar más de US$400.000 en una plataforma de apuestas llamada Polymarket, según lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Detalles del Caso Contra Van Dyke

Van Dyke, que estaba destinado en Fort Bragg, participó en la planificación y ejecución de una operación militar para capturar a Maduro. Según las autoridades, a partir del 26 de diciembre, abrió una cuenta en Polymarket y comenzó a realizar apuestas sobre el futuro de la figura política, incluyendo preguntas sobre su permanencia en el poder.

Las Apuestas y su Immediata Reacción

Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el soldado realizó una serie de apuestas que abarcaban desde la posibilidad de que Maduro dejaría el cargo hasta un eventual ataque militar estadounidense en Venezuela. Al parecer, retiró sus ganancias justo después del arresto de Maduro, enviando el dinero a una cuenta de criptomonedas en el extranjero.

Implicaciones de la Información Privilegiada

La creciente popularidad de los mercados de predicción ha generado alarma en cuanto a su vulnerabilidad al uso de información confidencial. Autoridades de Israel también han presentado casos similares relacionados con el uso indebido de información clasificada para realizar apuestas. Ante estos hechos, legisladores estadounidenses están impulsando nuevas legislaciones para afrontar este tipo de problemáticas.

La Respuesta del Departamento de Justicia

El fiscal federal Jay Clayton comentó: “Los mercados de predicción no son un ámbito en el que se deba utilizar información privilegiada”. Van Dyke podría enfrentar severas penas, incluyendo hasta 20 años de prisión por un cargo de fraude electrónico.

La Colaboración de Polymarket en la Investigación

Polymarket, la plataforma involucrada, afirmó haber colaborado activamente con el gobierno en esta investigación y aseveró que el uso de información privilegiada está totalmente prohibido. La compañía también señaló que el arresto de Van Dyke demuestra la efectividad de las medidas que han tomado.

Reacciones y Consecuencias

El caso ha generado un amplio debate sobre la ética en los mercados de predicción y sus implicaciones sobre la seguridad nacional. A su vez, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado acusaciones paralelas y ha utilizado por primera vez la denominada “regla Eddie Murphy”, un referente a la película “Trading Places”, para abordar este tipo de fraudes.

La situación no solo ha sacado a la luz el uso indebido de información clasificada, sino también ha planteado cuestionamientos sobre cómo se regulan estas plataformas en los Estados Unidos. Mientras tanto, Maduro y su esposa, detenidos en EE.UU., continúan esperando juicio por cargos que incluyen tráfico de drogas.