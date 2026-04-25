Malagueño presenta RENLOS: ¡El registro que facilita la compra de terrenos para vecinos!

¡Malagueño se Moderniza! Lanza Registro Digital de Necesidad de Lotes

La Municipalidad de Malagueño presenta Renlos, una innovadora plataforma digital que permitirá planificar el desarrollo de nuevos loteos públicos en la ciudad. En menos de una semana, ya cuenta con más de 240 inscripciones.

Un Crecimiento que Impulsa Nuevas Oportunidades

Malagueño ha experimentado un rápido crecimiento, pasando de tradicionales barrios a contar hoy con 19 urbanizaciones residenciales especiales (URE) de un total de 38 barrios. Este crecimiento se ha concentrado en dos ejes principales: la colectora sur y la ruta C45. El intendente Marcos Fey destacó: «Este incremento se refleja en la demanda de servicios públicos y en desarrollos privados».

Intervención del Municipio para un Acceso Equitativo

Frente a este panorama, el municipio ha decidido ofrecer lotes públicos para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a terrenos. «Es fundamental que todos los habitantes de Malagueño cuenten con la oportunidad de adquirir su tierra», aseguró Fey.

Información Clave para la Toma de Decisiones

El núcleo del programa es recopilar información para evaluar la verdadera demanda habitacional. «Sin una adecuada planificación, siempre estaremos corriendo detrás de la necesidad», indicó el intendente. Con el registro, se espera obtener datos demográficos que guíen la toma de decisiones.

La gestión ya ha adquirido 25 hectáreas en proceso de urbanización, y los lotes serán asignados exclusivamente a quienes estén registrados. «No entregaremos lotes a quienes no se hayan inscripto. Esto elimina cualquier manejo discrecional del pasado», enfatizó Fey.

Compromiso con la Transparencia

Fey también subrayó la importancia de transparentar el proceso: «Queremos erradicar las quejas sobre asignaciones injustas de terrenos. Este sistema busca eliminar esos inconvenientes».

Además, el intendente aclaró que no se trata de donaciones: «La municipalidad buscará recuperar los costos de la tierra y la infraestructura para seguir implementando nuevos desarrollos».

Inscripción Fácil y Rápida

El registro está disponible de manera digital a través de CiDi, la plataforma de identidad provincial. Fey explicó: «La elección de CiDi garantiza que quien complete el formulario sea quien dice ser».

Para inscribirse, los vecinos deben acceder a la plataforma con sus credenciales y completar un formulario con su información personal. «Una vez registrados, serán parte del sistema que utilizaremos para planificar futuras asignaciones de lotes», adelantó el intendente.

Si la demanda supera la cantidad de lotes disponibles, aquellos que estén inscritos tendrán la seguridad de que se seguirán desarrollando nuevos loteos. «Los lotes se asignarán según el orden del registro», aseguró Fey.

Proyectos Futuros y Ordenamiento de Situaciones Dominiales

La administración también planea lanzar un registro complementario para propietarios de tierras en loteos preexistentes, para organizar situaciones de titularidad no clara. «Este programa será uno de los ejes centrales de nuestra gestión», concluyó el intendente.