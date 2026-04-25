Investigación de la BBC: Epstein albergó a sus víctimas en Londres sin que la policía interviniera

Las recientes investigaciones desnudan los oscuros secretos que rodean a Jeffrey Epstein, revelando cómo sus actividades en Londres se perpetuaron a pesar de las denuncias de abuso y trata de personas.

Un nuevo informe de la BBC ha puesto al descubierto detalles alarmantes sobre los apartamentos que Epstein utilizaba en Londres para albergar a mujeres que afirmaron haber sido víctimas de sus abusos. Esto ocurrió en un periodo posterior a que la policía británica decidiera no investigar las acusaciones en su contra.

Los apartamentos de Epstein en Londres

Documentos revelan que Epstein mantenía varios apartamentos alquilados en el exclusivo distrito de Kensington y Chelsea, donde albergaba a mujeres de diversas nacionalidades, incluyendo muchas de Europa del Este. Seis de estas mujeres han denunciado que fueron víctimas de abusos sexuales.

La inacción de la Policía Metropolitana

La policía británica había recibido denuncias desde 2015, cuando Virginia Giuffre advirtió sobre el tráfico de personas, pero decidieron no tomar medidas. Según ellos, habían seguido “líneas de investigación razonables” y entrevistado a Giuffre varias veces.

Coacción y reclutamiento

Los registros indican que algunas mujeres fueron coaccionadas por Epstein para que reclutaran a otras, y varias de ellas eran transportadas frecuentemente a París para encuentros con él. Estos traslados a menudo se realizaban a través del Eurostar.

Documentación extensa sobre sus actividades

La BBC ha analizado millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelando una infraestructura más amplia de lo que se había conocido anteriormente sobre sus actividades en el Reino Unido. A pesar de las advertencias a las autoridades, su red operó impunemente hasta su muerte en prisión en 2019.

La falta de acción judicial

A pesar de las múltiples denuncias y evidencias sobre las actividades de Epstein, la policía británica no procedió con una investigación formal. Esta omisión se convierte en un tema crítico, ya que las autoridades podrían haber colaborado mejor con las agencias internacionales para abordar este problema.

Reacciones de las autoridades y expertos

Abogados de derechos humanos han expresado su indignación por la falta de acción de la Policía Metropolitana, que debió haber iniciado procesos de investigación al recibir denuncias. Kevin Hyland, excomisionado contra la esclavitud, enfatizó que hubo múltiples oportunidades perdidas para detener a Epstein antes de su arresto.

Transportes clandestinos y complicidad

La investigación revela que Epstein utilizaba el tren Eurostar para trasladar mujeres entre Londres y otras ciudades, continuando estas prácticas incluso después de las denuncias en 2015. Al menos 53 boletos fueron comprados para estos viajes entre 2011 y 2019.

Implicaciones futuras

Las conclusiones de la investigación juegan un papel clave en la discusión sobre la falta de responsabilidad en las instituciones británicas al no actuar frente a las repetidas denuncias. Activistas piden una investigación pública para abordar estas falencias y prevenir futuras tragedias.