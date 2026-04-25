17 Reportes de Amenazas de Tiroteo en Escuelas del Norte de México: Respuesta de las Autoridades

Autoridades del estado mexicano de Nuevo León han reportado un preocupante aumento en las amenazas de tiroteo escolar, colocando la seguridad en el enfoque de la comunidad educativa.

17 amenazas alertan a las autoridades educativas

Desde el inicio de la semana, se han registrado 17 reportes de amenazas de tiroteo en diversas instituciones educativas de Nuevo León. Este incremento llega poco después de un trágico atentado en Teotihuacán que resultó en la muerte de una turista canadiense y del perpetrador.

Mensajes inquietantes en las escuelas

Las amenazas han sido comunicadas mediante ‘pintas’, es decir, mensajes escritos directamente en las paredes de las escuelas. Esta modalidad ha encendido las alarmas entre padres y autoridades escolares.

Intervenciones y procedimientos de seguridad

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua ha coordinado la intervención en 17 establecimientos educativos, que abarcan desde primarias hasta niveles medios superiores. Las localidades afectadas incluyen Monterrey, Juárez y San Nicolás de los Garza, entre otras.

Investigaciones sin hallazgos peligrosos

En respuesta a las denuncias realizadas al 911, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y unidades especializadas se han movilizado a los planteles. Las inspecciones exhaustivas han revisado cada rincón de las instituciones, aunque hasta el momento no se han encontrado artefactos peligrosos o individuos sospechosos.

Contexto de violencia en las escuelas

Este alarmante fenómeno se remonta a incidentes de violencia juvenil en el país. El 24 de marzo, dos maestras fueron asesinadas en una preparatoria en Michoacán. Este tipo de violencia, que culmina en tragedias desgarradoras, resalta la urgencia de reforzar la seguridad en los entornos escolares.

El caso más insólito se registró en 2017, cuando un estudiante del Colegio Americano del Noreste en Nuevo León abrió fuego contra su maestra y hirió a tres compañeros, una situación que marcó un precedente en la historia de ataques en instituciones educativas en México.